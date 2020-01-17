Usuarios de estas colonias que consuman más de 60 mil litros de agua deberán pagar 35% más en CDMX
Ciudadanos de ocho alcaldías de la Ciudad de México deberán pagar 35% más la tarifa de agua para uso doméstico, si registran un consumo mayor a 60 mil litros al bimestre.
Este cobro del Sistema de Aguas capitalino, publicado en la Gaceta oficial, se aplicará en los primero seis meses del 2020.
Gaceta Oficial 17-01-2020. Colonias donde usuarios con consumo de agua mayor a 60 mil litros deben pagar 35% adicional; Primera Convocatoria para “Educación para la Autonomía Económica en PILARES”; licitación para supervisión de construcción de Trolebús. https://t.co/CyG95m0AlQ pic.twitter.com/wkW8zPAZuN
— ConsejeríaCDMX (@CDMXConsejeria) January 17, 2020
Estas son las 165 colonias para las que aplicará la medida anunciada por las autoridades de la ciudad de México:
Álvaro Obregón
1 ALVARO OBREGÓN ATLAMAYA
2 ALVARO OBREGÓN BARRIO LA OTRA BANDA
3 ALVARO OBREGÓN CAMPESTRE
4 ALVARO OBREGÓN CHIMALISTAC
5 ALVARO OBREGÓN EX-HACIENDA DE GUADALUPE CHIMALISTAC
6 ALVARO OBREGÓN FLOR DE MARÍA
7 ALVARO OBREGÓN FLORIDA
8 ALVARO OBREGÓN GUADALUPE INN
9 ALVARO OBREGÓN JARDINES DEL PEDREGAL
10 ALVARO OBREGÓN LAS ÁGUILAS
11 ALVARO OBREGÓN LOMAS AXOMIATLA
12 ALVARO OBREGÓN LOMAS DE GUADALUPE
13 ALVARO OBREGÓN LOMAS DE SAN ÁNGEL INN
14 ALVARO OBREGÓN LOMAS DE SANTA FE
15 ALVARO OBREGÓN LOS ALPES
16 ALVARO OBREGÓN PASEO DE LAS LOMAS
17 ALVARO OBREGÓN PUEBLO AXOTLA
18 ALVARO OBREGÓN PUEBLO TLACOPAC
19 ALVARO OBREGÓN RANCHO SAN FRANCISCO DEL PUEBLO SAN BARTOLO AMEYALCO
20 ALVARO OBREGÓN SAN ÁNGEL
21 ALVARO OBREGÓN SAN ÁNGEL INN
22 ALVARO OBREGÓN SAN GABRIEL
23 ALVARO OBREGÓN SANTA FE
24 ALVARO OBREGÓN SANTA FE CENTRO CIUDAD
25 ALVARO OBREGÓN SANTA FE LA LOMA
26 ALVARO OBREGÓN SANTA FE PEÑA BLANCA
27 ALVARO OBREGÓN VILLA VERDÚN
Benito Juárez
28 BENITO JUÁREZ ACACIAS
29 BENITO JUÁREZ ACTIPAN
30 BENITO JUÁREZ AMPLIACIÓN NÁPOLES
31 BENITO JUÁREZ ATENOR SALAS
32 BENITO JUÁREZ CIUDAD DE LOS DEPORTES
33 BENITO JUÁREZ CRÉDITO CONSTRUCTOR
34 BENITO JUÁREZ DEL VALLE CENTRO
35 BENITO JUÁREZ DEL VALLE NORTE
36 BENITO JUÁREZ DEL VALLE SUR
37 BENITO JUÁREZ EXTREMADURA INSURGENTES
38 BENITO JUÁREZ GENERAL PEDRO MA. ANAYA
39 BENITO JUÁREZ INSURGENTES MIXCOAC
40 BENITO JUÁREZ INSURGENTES SAN BORJA
41 BENITO JUÁREZ LETRÁN VALLE
42 BENITO JUÁREZ MERCED GÓMEZ
43 BENITO JUÁREZ MIXCOAC
44 BENITO JUÁREZ NÁPOLES
45 BENITO JUÁREZ NARVARTE ORIENTE
46 BENITO JUÁREZ NARVARTE PONIENTE
47 BENITO JUÁREZ NOCHE BUENA
48 BENITO JUÁREZ PERIODISTA
49 BENITO JUÁREZ SAN JOSÉ INSURGENTES
50 BENITO JUÁREZ SANTA MARÍA NONOALCO
51 BENITO JUÁREZ TLACOQUEMÉCATL
52 BENITO JUÁREZ VERTIZ NARVARTE
Coyoacán
53 COYOACÁN ATLÁNTIDA
54 COYOACÁN BARRIO DEL NIÑO JESÚS
55 COYOACÁN BARRIO LA CONCEPCIÓN
56 COYOACÁN BARRIO OXTOPULCO UNIVERSIDAD
57 COYOACÁN BARRIO SAN LUCAS
58 COYOACÁN BARRIO SANTA CATARINA
59 COYOACÁN CAFETALES
60 COYOACÁN CAMPESTRE CHURUBUSCO
61 COYOACÁN CAMPESTRE COYOACÁN
62 COYOACÁN CHURUBUSCO COUNTRY CLUB
63 COYOACÁN CIUDAD JARDÍN
64 COYOACÁN COPILCO UNIVERSIDAD
65 COYOACÁN DEL CARMEN
66 COYOACÁN EL CENTINELA
67 COYOACÁN EL PARQUE DE COYOACÁN
68 COYOACÁN ESPARTACO
69 COYOACÁN HERMOSILLO
70 COYOACÁN INSURGENTES CUICUILCO
71 COYOACÁN JARDINES DE COYOACÁN
72 COYOACÁN JARDINES DEL PEDREGAL DE SAN ÁNGEL
73 COYOACÁN JOYAS DEL PEDREGAL
74 COYOACÁN LAS CAMPANAS
75 COYOACÁN LOS CEDROS
76 COYOACÁN LOS CIPRESES
77 COYOACÁN LOS GIRASOLES
78 COYOACÁN LOS OLIVOS
79 COYOACÁN LOS SAUCES
80 COYOACÁN OLÍMPICA
81 COYOACÁN PARQUE SAN ANDRÉS
82 COYOACÁN PASEOS DE TAXQUEÑA
83 COYOACÁN PRADO CHURUBUSCO
84 COYOACÁN PRADOS DE COYOACÁN
85 COYOACÁN PRESIDENTES EJIDALES 1A. SECCIÓN
86 COYOACÁN ROMERO DE TERREROS
87 COYOACÁN SAN DIEGO CHURUBUSCO
88 COYOACÁN SANTA CECILIA
89 COYOACÁN VILLA COYOACÁN
90 COYOACÁN VILLA QUIETUD
91 COYOACÁN XOTEPINGO
Cuajimalpa
92 CUAJIMALPA BOSQUES DE LAS LOMAS
93 CUAJIMALPA CAMPESTRE PALO ALTO
94 CUAJIMALPA COOPERATIVA PALO ALTO
95 CUAJIMALPA EL MOLINITO
96 CUAJIMALPA EL MOLINO
97 CUAJIMALPA GRANJAS PALO ALTO
98 CUAJIMALPA LOMAS DE VISTA HERMOSA
99 CUAJIMALPA SANTA FE CUAJIMALPA
Cuauhtémoc
100 CUAUHTÉMOC CONDESA
101 CUAUHTÉMOC CUAUHTÉMOC
102 CUAUHTÉMOC HIPÓDROMO
103 CUAUHTÉMOC HIPÓDROMO CONDESA
104 CUAUHTÉMOC JUÁREZ
Magdalena Contreras
105 MAGDALENA CONTRERAS HÉROES DE PADIERNA
106 MAGDALENA CONTRERAS PUENTE SIERRA (SAN JERÓNIMO LÍDICE)
107 MAGDALENA CONTRERAS SAN JERONIMO ACULCO
108 MAGDALENA CONTRERAS SAN JERÓNIMO LÍDICE
109 MAGDALENA CONTRERAS SANTA TERESA
Miguel Hidalgo
110 MIGUEL HIDALGO ANZURES
111 MIGUEL HIDALGO BOSQUE DE LAS LOMAS
112 MIGUEL HIDALGO ESCANDÓN II SECCIÓN
113 MIGUEL HIDALGO IRRIGACIÓN
114 MIGUEL HIDALGO LOMAS ALTAS
115 MIGUEL HIDALGO LOMAS DE BEZARES
116 MIGUEL HIDALGO LOMAS DE CHAPULTEPEC I SECCIÓN
117 MIGUEL HIDALGO LOMAS DE CHAPULTEPEC II SECCIÓN
118 MIGUEL HIDALGO LOMAS DE CHAPULTEPEC III SECCIÓN
119 MIGUEL HIDALGO LOMAS DE CHAPULTEPEC IV SECCIÓN
120 MIGUEL HIDALGO LOMAS DE CHAPULTEPEC V SECCIÓN
121 MIGUEL HIDALGO LOMAS DE CHAPULTEPEC VI SECCIÓN
122 MIGUEL HIDALGO LOMAS DE CHAPULTEPEC VII SECCIÓN
123 MIGUEL HIDALGO LOMAS DE CHAPULTEPEC VIII SECCIÓN
124 MIGUEL HIDALGO LOMAS DE REFORMA
125 MIGUEL HIDALGO LOMAS DE SOTELO
126 MIGUEL HIDALGO MOLINO DEL REY
127 MIGUEL HIDALGO PERIODISTA
128 MIGUEL HIDALGO POLANCO I SECCIÓN
129 MIGUEL HIDALGO POLANCO II SECCIÓN
130 MIGUEL HIDALGO POLANCO III SECCIÓN
131 MIGUEL HIDALGO POLANCO IV SECCIÓN
132 MIGUEL HIDALGO POLANCO V SECCIÓN
133 MIGUEL HIDALGO REAL DE LAS LOMAS
134 MIGUEL HIDALGO SAN MIGUEL CHAPULTEPEC II SECCIÓN
135 MIGUEL HIDALGO UN HOGAR PARA NOSOTROS
136 MIGUEL HIDALGO VERÓNICA ANZURES
Tlalpan
137 TLALPAN BELISARIO DOMÍNGUEZ
138 TLALPAN COLINAS DEL AJUSCO
139 TLALPAN FLORESTA COYOACÁN
140 TLALPAN FUENTES DEL PEDREGAL
141 TLALPAN HACIENDA SAN JUAN
142 TLALPAN JARDINES DEL AJUSCO
143 TLALPAN JARDINES EN LA MONTAÑA
144 TLALPAN MAGISTERIAL
145 TLALPAN MAGISTERIAL COAPA
146 TLALPAN PARQUE DEL PEDREGAL
147 TLALPAN PRADO COAPA 1A. SECCIÓN
148 TLALPAN PRADO COAPA 2A. SECCIÓN
149 TLALPAN PRADO COAPA 3A. SECCIÓN
150 TLALPAN RANCHO LOS COLORINES
151 TLALPAN RESIDENCIAL ACOXPA
152 TLALPAN RESIDENCIAL CHIMALLI
153 TLALPAN RESIDENCIAL VILLA COAPA
154 TLALPAN RINCONADA COAPA 1A SECCIÓN
155 TLALPAN RINCONADA COAPA 2A SECCIÓN
156 TLALPAN RINCONADA LAS HADAS
157 TLALPAN TLALPAN
158 TLALPAN TLALPUENTE
159 TLALPAN TORIELLO GUERRA
160 TLALPAN VERGEL COAPA
161 TLALPAN VERGEL DE COYOACÁN
162 TLALPAN VERGEL DEL SUR
163 TLALPAN VILLA COAPA
164 TLALPAN VILLA OLÍMPICA
165 TLALPAN ZACAYUCAN PEÑA POBRE
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