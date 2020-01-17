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Cuartoscuro

Usuarios de estas colonias que consuman más de 60 mil litros de agua deberán pagar 35% más en CDMX

Este cobro del Sistema de Aguas capitalino, publicado en la Gaceta oficial, se aplicará en los primero seis meses del 2020. 
Cuartoscuro
Por Redacción Animal Político
17 de enero, 2020
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Ciudadanos de ocho alcaldías de la Ciudad de México deberán pagar 35% más la tarifa de agua para uso doméstico, si registran un consumo mayor a 60 mil litros al bimestre. 

Este cobro del Sistema de Aguas capitalino, publicado en la Gaceta oficial, se aplicará en los primero seis meses del 2020. 

Estas son las 165 colonias para las que aplicará la medida anunciada por las autoridades de la ciudad de México: 

Álvaro Obregón

1 ALVARO OBREGÓN ATLAMAYA

2 ALVARO OBREGÓN BARRIO LA OTRA BANDA

3 ALVARO OBREGÓN CAMPESTRE

4 ALVARO OBREGÓN CHIMALISTAC

5 ALVARO OBREGÓN EX-HACIENDA DE GUADALUPE CHIMALISTAC

6 ALVARO OBREGÓN FLOR DE MARÍA

7 ALVARO OBREGÓN FLORIDA

8 ALVARO OBREGÓN GUADALUPE INN

9 ALVARO OBREGÓN JARDINES DEL PEDREGAL

10 ALVARO OBREGÓN LAS ÁGUILAS

11 ALVARO OBREGÓN LOMAS AXOMIATLA

12 ALVARO OBREGÓN LOMAS DE GUADALUPE

13 ALVARO OBREGÓN LOMAS DE SAN ÁNGEL INN

14 ALVARO OBREGÓN LOMAS DE SANTA FE

15 ALVARO OBREGÓN LOS ALPES

16 ALVARO OBREGÓN PASEO DE LAS LOMAS

17 ALVARO OBREGÓN PUEBLO AXOTLA

18 ALVARO OBREGÓN PUEBLO TLACOPAC

19 ALVARO OBREGÓN RANCHO SAN FRANCISCO DEL PUEBLO SAN BARTOLO AMEYALCO

20 ALVARO OBREGÓN SAN ÁNGEL

21 ALVARO OBREGÓN SAN ÁNGEL INN

22 ALVARO OBREGÓN SAN GABRIEL

23 ALVARO OBREGÓN SANTA FE

24 ALVARO OBREGÓN SANTA FE CENTRO CIUDAD

25 ALVARO OBREGÓN SANTA FE LA LOMA

26 ALVARO OBREGÓN SANTA FE PEÑA BLANCA

27 ALVARO OBREGÓN VILLA VERDÚN

Benito Juárez

28 BENITO JUÁREZ ACACIAS

29 BENITO JUÁREZ ACTIPAN

30 BENITO JUÁREZ AMPLIACIÓN NÁPOLES

31 BENITO JUÁREZ ATENOR SALAS

32 BENITO JUÁREZ CIUDAD DE LOS DEPORTES

33 BENITO JUÁREZ CRÉDITO CONSTRUCTOR

34 BENITO JUÁREZ DEL VALLE CENTRO

35 BENITO JUÁREZ DEL VALLE NORTE

36 BENITO JUÁREZ DEL VALLE SUR

37 BENITO JUÁREZ EXTREMADURA INSURGENTES

38 BENITO JUÁREZ GENERAL PEDRO MA. ANAYA

39 BENITO JUÁREZ INSURGENTES MIXCOAC

40 BENITO JUÁREZ INSURGENTES SAN BORJA

41 BENITO JUÁREZ LETRÁN VALLE

42 BENITO JUÁREZ MERCED GÓMEZ

43 BENITO JUÁREZ MIXCOAC

44 BENITO JUÁREZ NÁPOLES

45 BENITO JUÁREZ NARVARTE ORIENTE

46 BENITO JUÁREZ NARVARTE PONIENTE

47 BENITO JUÁREZ NOCHE BUENA

48 BENITO JUÁREZ PERIODISTA

49 BENITO JUÁREZ SAN JOSÉ INSURGENTES

50 BENITO JUÁREZ SANTA MARÍA NONOALCO

51 BENITO JUÁREZ TLACOQUEMÉCATL

52 BENITO JUÁREZ VERTIZ NARVARTE

Coyoacán

53 COYOACÁN ATLÁNTIDA

54 COYOACÁN BARRIO DEL NIÑO JESÚS

55 COYOACÁN BARRIO LA CONCEPCIÓN

56 COYOACÁN BARRIO OXTOPULCO UNIVERSIDAD

57 COYOACÁN BARRIO SAN LUCAS

58 COYOACÁN BARRIO SANTA CATARINA

59 COYOACÁN CAFETALES

60 COYOACÁN CAMPESTRE CHURUBUSCO

61 COYOACÁN CAMPESTRE COYOACÁN

62 COYOACÁN CHURUBUSCO COUNTRY CLUB

63 COYOACÁN CIUDAD JARDÍN

64 COYOACÁN COPILCO UNIVERSIDAD

65 COYOACÁN DEL CARMEN

66 COYOACÁN EL CENTINELA

67 COYOACÁN EL PARQUE DE COYOACÁN

68 COYOACÁN ESPARTACO

69 COYOACÁN HERMOSILLO

70 COYOACÁN INSURGENTES CUICUILCO

71 COYOACÁN JARDINES DE COYOACÁN

72 COYOACÁN JARDINES DEL PEDREGAL DE SAN ÁNGEL

73 COYOACÁN JOYAS DEL PEDREGAL

74 COYOACÁN LAS CAMPANAS

75 COYOACÁN LOS CEDROS

76 COYOACÁN LOS CIPRESES

77 COYOACÁN LOS GIRASOLES

78 COYOACÁN LOS OLIVOS

79 COYOACÁN LOS SAUCES

80 COYOACÁN OLÍMPICA

81 COYOACÁN PARQUE SAN ANDRÉS

82 COYOACÁN PASEOS DE TAXQUEÑA

83 COYOACÁN PRADO CHURUBUSCO

84 COYOACÁN PRADOS DE COYOACÁN

85 COYOACÁN PRESIDENTES EJIDALES 1A. SECCIÓN

86 COYOACÁN ROMERO DE TERREROS

87 COYOACÁN SAN DIEGO CHURUBUSCO

88 COYOACÁN SANTA CECILIA

89 COYOACÁN VILLA COYOACÁN

90 COYOACÁN VILLA QUIETUD

91 COYOACÁN XOTEPINGO

Cuajimalpa

92 CUAJIMALPA BOSQUES DE LAS LOMAS

93 CUAJIMALPA CAMPESTRE PALO ALTO

94 CUAJIMALPA COOPERATIVA PALO ALTO

95 CUAJIMALPA EL MOLINITO

96 CUAJIMALPA EL MOLINO

97 CUAJIMALPA GRANJAS PALO ALTO

98 CUAJIMALPA LOMAS DE VISTA HERMOSA

99 CUAJIMALPA SANTA FE CUAJIMALPA

Cuauhtémoc

100 CUAUHTÉMOC CONDESA

101 CUAUHTÉMOC CUAUHTÉMOC

102 CUAUHTÉMOC HIPÓDROMO

103 CUAUHTÉMOC HIPÓDROMO CONDESA

104 CUAUHTÉMOC JUÁREZ

Magdalena Contreras

105 MAGDALENA CONTRERAS HÉROES DE PADIERNA

106 MAGDALENA CONTRERAS PUENTE SIERRA (SAN JERÓNIMO LÍDICE)

107 MAGDALENA CONTRERAS SAN JERONIMO ACULCO

108 MAGDALENA CONTRERAS SAN JERÓNIMO LÍDICE

109 MAGDALENA CONTRERAS SANTA TERESA

Miguel Hidalgo

110 MIGUEL HIDALGO ANZURES

111 MIGUEL HIDALGO BOSQUE DE LAS LOMAS

112 MIGUEL HIDALGO ESCANDÓN II SECCIÓN

113 MIGUEL HIDALGO IRRIGACIÓN

114 MIGUEL HIDALGO LOMAS ALTAS

115 MIGUEL HIDALGO LOMAS DE BEZARES

116 MIGUEL HIDALGO LOMAS DE CHAPULTEPEC I SECCIÓN

117 MIGUEL HIDALGO LOMAS DE CHAPULTEPEC II SECCIÓN

118 MIGUEL HIDALGO LOMAS DE CHAPULTEPEC III SECCIÓN

119 MIGUEL HIDALGO LOMAS DE CHAPULTEPEC IV SECCIÓN

120 MIGUEL HIDALGO LOMAS DE CHAPULTEPEC V SECCIÓN

121 MIGUEL HIDALGO LOMAS DE CHAPULTEPEC VI SECCIÓN

122 MIGUEL HIDALGO LOMAS DE CHAPULTEPEC VII SECCIÓN

123 MIGUEL HIDALGO LOMAS DE CHAPULTEPEC VIII SECCIÓN

124 MIGUEL HIDALGO LOMAS DE REFORMA

125 MIGUEL HIDALGO LOMAS DE SOTELO

126 MIGUEL HIDALGO MOLINO DEL REY

127 MIGUEL HIDALGO PERIODISTA

128 MIGUEL HIDALGO POLANCO I SECCIÓN

129 MIGUEL HIDALGO POLANCO II SECCIÓN

130 MIGUEL HIDALGO POLANCO III SECCIÓN

131 MIGUEL HIDALGO POLANCO IV SECCIÓN

132 MIGUEL HIDALGO POLANCO V SECCIÓN

133 MIGUEL HIDALGO REAL DE LAS LOMAS

134 MIGUEL HIDALGO SAN MIGUEL CHAPULTEPEC II SECCIÓN

135 MIGUEL HIDALGO UN HOGAR PARA NOSOTROS

136 MIGUEL HIDALGO VERÓNICA ANZURES

Tlalpan

137 TLALPAN BELISARIO DOMÍNGUEZ

138 TLALPAN COLINAS DEL AJUSCO

139 TLALPAN FLORESTA COYOACÁN

140 TLALPAN FUENTES DEL PEDREGAL

141 TLALPAN HACIENDA SAN JUAN

142 TLALPAN JARDINES DEL AJUSCO

143 TLALPAN JARDINES EN LA MONTAÑA

144 TLALPAN MAGISTERIAL

145 TLALPAN MAGISTERIAL COAPA

146 TLALPAN PARQUE DEL PEDREGAL

147 TLALPAN PRADO COAPA 1A. SECCIÓN

148 TLALPAN PRADO COAPA 2A. SECCIÓN

149 TLALPAN PRADO COAPA 3A. SECCIÓN

150 TLALPAN RANCHO LOS COLORINES

151 TLALPAN RESIDENCIAL ACOXPA

152 TLALPAN RESIDENCIAL CHIMALLI

153 TLALPAN RESIDENCIAL VILLA COAPA

154 TLALPAN RINCONADA COAPA 1A SECCIÓN

155 TLALPAN RINCONADA COAPA 2A SECCIÓN

156 TLALPAN RINCONADA LAS HADAS

157 TLALPAN TLALPAN

158 TLALPAN TLALPUENTE

159 TLALPAN TORIELLO GUERRA

160 TLALPAN VERGEL COAPA

161 TLALPAN VERGEL DE COYOACÁN

162 TLALPAN VERGEL DEL SUR

163 TLALPAN VILLA COAPA

164 TLALPAN VILLA OLÍMPICA

165 TLALPAN ZACAYUCAN PEÑA POBRE

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Herman Hollerith, el hombre que se hizo rico con los datos un siglo antes que Google

A menudo llamados "el nuevo petróleo", los datos son inmensamente valiosos, pero sólo si se procesan de la forma apropiada, algo que Herman Hollerith hizo en el siglo XIX.
Por BBC News Mundo
12 de enero, 2020
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glasses with data

BBC
Los datos se pueden usar muchas veces, el petróleo solo una vez.

Amazon, Alphabet, Alibaba, Facebook y Tencent son 5 de las 10 empresas más valiosas del mundo, todas con menos de 25 años de existencia.

Todas se enriquecieron, a su manera, con datos.

No es de extrañar que se haya vuelto común llamar a los datos el “nuevo petróleo”. Tan recientemente como 2011, cinco de los 10 principales eran compañías petroleras. Ahora, solo ExxonMobil se aferra a su lugar en la lista.

La analogía no es perfecta. Los datos se pueden usar muchas veces, el petróleo solo una vez.

Pero los datos son como el petróleo en el sentido de que como materia cruda y sin refinar no son de mucha utilidad para nadie. Tienes que procesarlos para obtener algo valioso.

Refinas el petróleo para hacer gasolina, para usarla en un motor.

Con los datos, hay que analizarlos para proporcionar información que ayude a tomar decisiones: qué anuncio insertar en qué momento en las redes sociales, qué resultado de búsqueda poner en la parte superior de la página.

Imagínate que te pidieran que tomaras una de esas decisiones.

Google products on a smartphone

Getty Images
Cuando usas tu teléfono se están recopilando datos.

Alguien está viendo un video en YouTube, que es administrado por Google, propiedad de Alphabet.

¿Qué debería sugerir el sistema que esa persona vea a continuación? Si logras atraer su interés, YouTube puede mostrarle otro anuncio publicitario. Si no, se irá a ver otra cosa en otra plataforma.

Tienes todos los datos que necesitas.

Ten en cuenta todos los demás videos de YouTube que esa persona haya visto: ¿en qué está interesada?

Ahora, fíjate en lo que otros usuarios han visto después de este video.

Sopesa las opciones, calcula las probabilidades.

Herman Hollerith

Getty Images
Herman Hollerith entendió que se necesitaba una máquina en el siglo XIX.

Si eliges sabiamente y ve otro anuncio, bien hecho, has logrado que Alphabet gane tal vez 20 centavos de dólar.

Claramente, confiar en los humanos para procesar datos sería imposiblemente ineficiente. Estos modelos de negocio necesitan máquinas.

En la economía de datos, el poder no proviene solo de los datos mismos, sino de la interacción de los datos y el algoritmo.

En la década de 1880, un joven germano-estadounidense intentó interesar a su familia en una máquina para procesar datos más rápido que los humanos.

Herman Hollerith la había diseñado, pero necesitaba dinero para ponerla a prueba.

El aparato se parecía a un piano vertical pero que en lugar de teclas, tenía una ranura para tarjetas del tamaño de un billete de un dólar, con agujeros perforados.

Tenía 40 diales, que se podían posicionar hacia arriba, o dejar como estaban, después de insertar cada tarjeta.

El tabulador y clasificador de Herman Hollerith, utilizado para procesar el censo de Estados Unidos de 1890.

Getty Images
El tabulador y clasificador de Herman Hollerith, utilizado para procesar el censo de Estados Unidos de 1890.

La familia de Herman Hollerith no lo entendió. En vez de invertir en su idea, se rieron de él.

Hollerith se enfureció de tal manera que cortó relaciones con ellos. Sus hijos crecieron sin tener idea de que tenían parientes del lado de su padre.

La invención de Hollerith era la respuesta a un problema muy específico. Cada 10 años, el gobierno de Estados Unidos hacía un censo. Eso no era nada nuevo. Los gobiernos a través de los siglos han querido saber quién vive dónde y quién posee qué, para ayudar a aumentar los impuestos y encontrar reclutas.

Pero si vas a enviar un pequeño ejército de encuestadores a todo el país, debe ser tentador preguntar sobre una gama cada vez más amplia de cosas. ¿En qué trabajan esas personas? ¿Alguna enfermedad o discapacidad? ¿Qué idiomas hablan?

El conocimiento es poder, y los burócratas del siglo XIX lo entendieron tan bien como las compañías del siglo XXI.

Grabado que muestra los usos del nuevo mecanismo de ingeniería eléctrica durante el censo de EE.UU., diseñado por Herman Hollerith y utilizado para tabular información utilizando un sistema de tarjeta perforada, 1890.

Getty Images
Grabado que muestra los usos del nuevo mecanismo de ingeniería eléctrica durante el censo de EE.UU., diseñado por Herman Hollerith y utilizado para tabular información utilizando un sistema de tarjeta perforada, 1890.

Pero, con el censo de 1880, los burócratas habían acumulado más datos de los que podían digerir.

El censo se había expandido para incluir bibliotecas, hogares de ancianos, estadísticas sobre delitos y muchos otros temas. En 1870, el censo tenía 5 tipos diferentes de cuestionarios. En 1880, tenía 215.

Pronto quedó claro que procesar las respuestas llevaría años: apenas terminaran, ya sería el momento de comenzar el siguiente censo.

Un contrato gubernamental lucrativo seguramente esperaba a cualquiera que pudiera acelerar el proceso.

Hollerith había trabajado en el censo de 1880, por lo que entendió el problema.

Había decidido buscar fortuna inventando un nuevo tipo de freno para los trenes.

Y fue un viaje en tren el que le ayudó a resolver el problema del censo.

A 19th century conductor checking tickets in a first class train carriage

Getty Images
Fue un viaje en tren el que ayudó a Hollerith a resolver el problema del censo.

Los billetes de tren a menudo eran robados. La solución que las compañías ferroviarias habían encontrado era una manera ingeniosa de vincularlos con la persona que los había comprado: una “fotografía perforada”.

Los conductores utilizaban un punzón para seleccionar entre una variedad de descriptores físicos, como Hollerith recordó: “Cabello claro, ojos oscuros, nariz grande, etc.”.

Si resultaba que tu pelo era pelo oscuro y tu nariz pequeña pero tenías ese billete, no llegarías muy lejos.

Tras observar este sistema, Hollerith se dio cuenta de que las respuestas de las personas a las preguntas del censo también podían representarse como agujeros en tarjetas.

Eso podía resolver el problema, porque las tarjetas perforadas se habían utilizado para controlar máquinas desde principios del siglo XIX: el telar Jacquard tejía tela estampada en base a ellas.

Tejedor e inventor Joseph Marie Jacquard demostrando su telar con tarjetas perforadas que contienen las instrucciones del patrón.

Getty Images
El tejedor e inventor Joseph Marie Jacquard demostrando su telar con tarjetas perforadas que contienen las instrucciones del patrón, lo que marcó el nacimiento de las computadoras modernas.

Todo lo que Hollerith tenía que hacer era una “máquina de tabulación” que sumara las tarjetas perforadas del censo que se imaginaba.

En ese artilugio parecido a un piano, un conjunto de palitos metálicos con resorte descendían sobre la tarjeta; si encontraban un agujero, completaban un circuito eléctrico, que movía el dial apropiado.

Felizmente para Hollerith, los burócratas quedaron más impresionados que su familia. Alquilaron sus máquinas para contar el censo de 1890, al que le agregaron aún más preguntas.

En comparación con el sistema anterior, las máquinas de Hollerith resultaron mucho más rápidas y millones de dólares más baratas.

Más importante aún, hacían más fácil aprovechar de los datos.

Supongamos que deseabas encontrar personas de 40 a 45 años, casadas y cuyo trabajo fuera de carpintero. Ya no era necesario examinar 200 toneladas de papeles: sólo tenías que configurar la máquina y pasar las tarjetas por ella.

tarjeta perforada

Getty Images
Durante unas décadas, las tarjetas perforadas eran tan comunes que muchos las conocían, así no tuvieran nada que ver con computadoras.

Los gobiernos no tardaron en encontrar otros usos más allá del censo.

“En todo el mundo”, dice el historiador Adam Tooze, “los burócratas empezaron a soñar con la omnisciencia”.

Los primeros beneficios de seguridad social de Estados Unidos fueron desembolsados mediante tarjetas perforadas en la década de 1930.

En la siguiente década, las tarjetas perforadas ayudaron a los nazis a organizar el Holocausto.

Las empresas también fueron rápidas para ver el potencial. Las aseguradoras utilizaron tarjetas perforadas para cálculos actuariales; las de suministros, para facturación; los ferrocarriles, para envíos; los fabricantes, para realizar un seguimiento de las ventas y los costos.

La compañía de máquinas tabuladoras de Hollerith se convirtió un gran negocio… hasta es posible que hayas oído hablar de la firma en la que, a través de fusiones, eventualmente se convirtió: IBM.

Siguió siendo un líder del mercado, ya que las tarjetas perforadas dieron paso al almacenamiento magnético y a las computadoras programables.

Todavía estaba en la lista de las 10 compañías más grandes del mundo hace unos años.

Pero si el poder de los datos era evidente para los clientes de Hollerith, ¿por qué la economía de datos tardó otro siglo en llegar?

Smart Speakers

BBC
Los altavoces inteligentes activados por voz capturan cantidades cada vez mayores de datos sobre nosotros.

Porque hay algo distinto en el tipo de datos que ahora se comparan con el petróleo.

Google y Amazon no necesitan un ejército para recopilarlos. Nosotros los vamos dando cada vez que usamos nuestros teléfonos inteligentes o le pedimos a Alexa que encienda la luz.

Este tipo de datos no está tan bien estructurado como las respuestas predefinidas de las preguntas del censo introducidas con precisión en las tarjetas de Hollerith.

Eso no sólo hace que sean más difíciles de entender, sino que además hay inimaginablemente más datos que nunca.

Y a medida que los algoritmos mejoran, y la mayor parte de nuestras vidas se vive en línea, ese sueño burocrático de omnisciencia se está convirtiendo rápidamente en una realidad corporativa.

~~~~~~~~~~~~

Tim Harford escribe la columna “Economista clandestino” en el diario británico Financial Times. El Servicio Mundial de la BBC transmite la serie 50 Things That Made the Modern Economy. Puedes encontrar más información sobre las fuentes del programa y escuchar todos los episodios o suscribirte al podcast de la serie.

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