Dictan sentencia al excomandante responsable de tortura contra Lydia Cacho

El excomandante para el cumplimiento de Mandamientos Judiciales en Puebla, Juan “N”, fue sentenciado a 5 años y 3 meses de prisión por los actos de tortura contra la periodista Lydia Cacho, ocurridos en el estado de Quintana Roo en 2005, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).

Además de la condena, Juan “N” fue inhabilitado como comandante, le fueron suspendidos sus derechos políticos y tendrá que cumplir con la reparación del daño.

Lee más: El Estado mexicano reconoce que falló y se disculpa con la periodista Lydia Cacho

El Juez de Distrito que dictó la sentencia consideró que las pruebas presentadas por la FGR y la Fiscalía Especial de Atención a Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión (FEADLE), comprueban la responsabilidad del excomandante en el delito de tortura en agravio contra Lydia Cacho.

Esta resolución es la segunda sentencia emitida por el mismo en el caso de la periodista, la primera fue dictada en octubre de 2019 en contra de otro excomandante de la Policía Judicial de Puebla, por los mismos hechos.

De acuerdo con el expediente del caso, en diciembre de 2005, bajo la administración del exgobernador Mario Marín, el entonces comandante del área de Mandamientos Judiciales de la Procuraduría General de Justicia de Puebla, Juan “N”, y otros servidores públicos viajaron a Cancún, Quintana Roo, para cumplimentar una orden de aprehensión en contra de Lydia Cacho.

Lee: Detienen a expolicía acusado de torturar a Lydia Cacho

En aquel momento Lydia Cacho era acusada de difamación y calumnias a partir de una denuncia del empresario Kamel Nacif ante la Procuraduría de Justicia de Puebla, luego de que la periodista revelara en un libro el caso de una red de explotación infantil y trata de personas.

Luego de ser arrestada, Cacho fue trasladada vía terrestre desde Cancún hasta Puebla. En el camino, que duró más de 20 horas, la periodista fue torturada psicológicamente, a través de humillaciones, intimidaciones y amenazas.

En enero de 2019 el Estado mexicano ofreció una disculpa pública por fallar en su responsabilidad de proteger la libertad de expresión.

“Esta disculpa es solo el primer paso de la reparación integral… yo he perdonado a mis torturadores, no porque sea una buena persona ni que el presidente nos pida a todas y todos que los perdonemos. Los he perdonado porque no permití jamás, como me enseñó mi madre, que colonizaran ni mi cuerpo ni mi espíritu”, señaló la también escritora.