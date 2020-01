Algunos juguetes pueden contener sustancias tóxicas, así que mucho cuidado si vas a elegir algún regalo para una niña o niño, y claro, la recomendación también es para los Reyes Magos.

Algunos juguetes podrían representar un riesgo por contener plomo, sí, ese metal que no se ve a simple vista y no tiene olor, pero que se emplea en algunos productos para mejorar pinturas y pigmentos.

Por lo regular, los juguetes son fabricados de tal manera que no sean peligrosos para los niños en su uso normal; sin embargo, en algunas ocasiones los juguetes llegan a ser un riesgo sanitario cuando son fabricados con sustancias en cantidades que son perjudiciales para la salud de los niños o cuando los juguetes no son los adecuados para su edad.

Lee: Opciones para donar ropa, juguetes y comida en esta época navideña

De acuerdo con la Cofepris, los menores pueden entrar en contacto con las sustancias tóxicas como el plomo al ingerir o chupar el juguete, al inhalar algún olor fuerte que provenga de éste, al tomarlo con las manos y que por la sola manipulación irrite su piel. O incluso, porque deje residuos en las manos de los niños y luego se lleven las manos a la boca, a los ojos, o ingieran alimentos sin haberse lavado las manos.

“El plomo tiene graves consecuencias en la salud de los niños. Si el grado de exposición es elevado, ataca al cerebro y al sistema nervioso central”, de acuerdo con Cofepris.

Con los niños menores de tres años hay que tener mayor cuidado, porque en esas edades suele ser más frecuente que se lleven los objetos a la boca. Es indispensable sólo comprar juguetes que estén acorde con su edad, ya que fácilmente podrían ingerir una pieza pequeña del juguete y ahogarse o chupar un juguete que no esté diseñado para esto y terminar comiéndose los materiales.

Cofepris y Profeco recomiendan no comprar aquellos juguetes que no contienen etiquetas informativas, que no especifiquen las medidas de precaución y que no brinden garantía sobre la calidad, el uso inadecuado puede exponer a las niñas y niños a asfixia por ingestión de piezas pequeñas u obstrucción en fosas nasales y oídos.

Para menores de 5 años evitar los plásticos tipo PVC, y elegir los fabricados de madera o tela.

Tener cuidado con juguetes viejos y los de segunda mano. Asimismo, constatar que el juguete cuente con la leyenda o símbolo que indique la edad recomendada para su uso.

También recomiendan examinar el juguete con la intención de determinar si tiene algún olor fuera de lo común y estar al pendiente de la salud de los menores, en especial en las primeras ocasiones que interactúa con el juguete, por ejemplo, que su contacto no cause irritación en la piel.

Además, verificar que los juguetes no dejen residuos de pintura o de cualquier otro tipo en las manos de los niños.

Lee: El peludo ‘ladrón’ de juguetes de Navidad capturado por la policía en Estados Unidos

Se recomienda no adquirir juguetes de dudosa procedencia o aquellos que se comercializan en el mercado informal. No compres juguetes pirata, pues no se fabrican bajo ninguna norma de calidad, lo que puede poner en riesgo la salud y seguridad de niñas y niños.

Revisa que los juguetes no presenten orillas filosas o rebabas y cerciórate que incluya el certificado de garantía dentro del empaque y no olvides sellarla en la tienda al realizar la compra.

La Procuraduría Federal del Consumidor informó que las armas de juguete que parezcan reales serán inmovilizadas del mercado, por lo que recomendó no regalar este tipo de artículos a los niños.

Para la temporada de Reyes Magos las armas nos son regalos recomendados para los niños, ya que promueven la violencia.

Considera que cada tipo de juguete estimula un aspecto especial de su crecimiento. Por ejemplo, los juguetes educativos desarrollan la creatividad, imaginación, capacidad de concentración y la memoria, en tanto que las bicis, patinetas y patines estimulan su capacidad motriz.

Un buen juguete debe ser seguro, duradero y resistente, cómodo de usar, atractivo tanto en su aspecto como en su propuesta lúdica, así como tener una concepción pedagógica y ser divertido.