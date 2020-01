﻿Alumnos reviran a autoridades de la UNAM: no han cumplido los acuerdos

La liberación de la Prepa 9 por parte de estudiantes que llevan casi dos meses en paro se entrampó este jueves porque la dirección se negó a firmar una carta compromiso de no represalias, con el argumento de que ya hay una denuncia legal presentada por daños al plantel y no se puede echar para atrás.

Esta fue la misma razón por la que no prosperó el último intento de diálogo en la Prepa 7, el pasado viernes, que también se mantiene sin clases. Los alumnos además reclamaron que es falso que se esté cumpliendo su pliego petitorio, como han asegurado tanto la dirección como la rectoría de la UNAM.

Lee: Paros en la UNAM: en Filosofía renuncia directivo para reabrir plantel; en prepa 9 no logran acuerdo

Poco antes de la 1 de la tarde, hora a la que estaba citada una nueva mesa de diálogo entre alumnos y autoridades, varios jóvenes barrían el patio interior de la escuela en el que se instalaron pupitres, bocinas y una mesa para el encuentro. Quitaron el candado para que entraran primero todos los que se identificaran con su credencial de estudiante, unos 300, y luego darían acceso a la representación de la Escuela Nacional Preparatoria.

La directora Gabriela Martínez llegó hasta la puerta. Los jóvenes le pidieron firmar una carta compromiso de no represalias, y les dijo que ya había firmado una con anterioridad, pero ellos insistieron, así que se retiró unos minutos junto con el abogado y el secretario de la escuela a leer la nueva carta. Cuando volvió, les propuso agregar un párrafo que explicitaba que la UNAM no se desistiría de una demanda legal por daños, lo cual fue considerado por los alumnos como imposible para poder sentarse a hablar.

Adentro, parte de la comunidad de estudiantes esperaba. Los organizadores del paro, que se identificaban por vestir de negro y cubrir sus rostros ante las cámaras de medios y teléfonos celulares de otras personas, consultaron a todos los estudiantes presentes sobre qué hacer ante la negativa de la dirección. Preguntaron si de todas maneras querían que se hiciera el diálogo para llegar a acuerdos y liberar la escuela, pero a mano alzada, la mayoría votó por el no, y se trasladó a la reja a dejar en claro que era una postura general.

La directora Martínez declaró a los medios que había un compromiso de respetar el derecho de los alumnos a manifestarse, pero que no estaba en posición de firmar que no habría represalias por los daños en la escuela, porque eso ya estaba en otra instancia. Al ser cuestionada sobre cuántos casos de acoso habían investigado y desde cuándo, contestó que no había ninguna denuncia y se retiró.

Lee: Complicidad e ‘intereses’ en la UNAM frenan denuncias por violencia de género: Tribunal Universitario

Al interior, se respiraba decepción. Algunos jóvenes hasta comentaron que ellos ya querían terminar el paro, una chica rompió en llanto. Otros pidieron explicaciones sobre quién había cometido los destrozos en cristales y de un tótem que tenía la prepa. Los organizadores explicaron que había días en que eran muy pocos los que se quedaban ahí a cuidar las instalaciones, y que cuando detectaron a alguien rompiendo lo sacaron, pero que aunque no estaban seguros de si habían sido otros alumnos, no estaban dispuestos a permitir que hubiera persecuciones.

Después de una breve conversación sobre que hacía falta actualizar el pliego petitorio y esperar a que las autoridades quisieran hablar nuevamente, se propuso cerrar la lateral de Avenida Insurgentes Norte, donde se ubica la Prepa, como modo de presión. Más de dos tercios de los alumnos prefirieron irse y fueron saliendo ordenadamente, mientras los que se quedaron improvisaron carteles de cartón para la manifestación.

Reclaman impunidad e incumplimiento del pliego petitorio

Una chica lleva un paliacate negro con dibujos para cubrirse hasta la nariz, sudadera enrollada en la cabeza y ropa negra. Es menudita, y la fuerza con la que habla como una de las que mantiene en paro la Prepa 9, disminuye cuando reconoce que ella ha sido una víctima.

La agresión sexual que sufrió no fue de un profesor, sino de otro alumno, en mayo pasado, pero por parte de la escuela, en lugar de apoyo hubo hostigamiento. Cuando acudió al área jurídica, le mostraron fotos de ella con amigos y le dijeron que se juntaba con puros “porros”, que así no podían darle credibilidad y no procedía su denuncia. Que por las amistades que tenía, incluso podía salir perjudicada si insistía.

Todos sus compañeros se enteraron de que estaba denunciando a un chico; hubo algunos de su lado, pero también hubo quienes la señalaron y desacreditaron lo que decía. El chico empezó a faltar a clases y a quejarse de que ella lo acosaba ahora con sus acusaciones. La solución de las autoridades fue separarlos: a ella la cambiaron de grupo y a él le tramitaron su cambio a Prepa 8.

Lee: La UNAM no ha logrado resolver los paros en 3 planteles que reclaman por acoso contra alumnas

Una de las quejas que originó el paro fue la falta de apoyo real a las alumnas cuando intentan poner una denuncia. Los jóvenes exigieron desde un principio la renuncia de la abogada Lydia Ochoa, por ignorar las quejas. La prepa publicó desde noviembre un comunicado diciendo que había sido separada del cargo, pero los jóvenes han pedido algún documento legal que pruebe que no seguirá trabajando en la Universidad, y no han tenido respuesta.

Otro punto del pliego sobre el que no hay cumplimiento, y la misma directora lo ha reconocido, es la destitución de los profesores señalados por acoso sexual y corrupción, que son alrededor de 10. En un video publicado el miércoles, Martínez dijo que sabe que hay señalamientos, pero que no puede actuar si no hay denuncias formales. Las denuncias que las alumnas se quejan de que la abogada no les tomaba.

Autoridades de la ENP 9 respondieron puntualmente el pliego petitorio. El único punto imposible de atender es la sanción inmediata en casos de violencia de género, aun cuando no haya denuncia formal.

Es prioridad que las instalaciones universitarias estén libres de violencia. pic.twitter.com/xv27M0gSnr — Sala de Prensa UNAM (@SalaPrensaUNAM) January 8, 2020

Esos señalamientos no eran secreto para casi nadie. Una chica relata a este medio que cuando el profesor Daniel le dio clases de natación, dijo a las niñas que tenían que usar un traje de baño de tipo olímpico o por lo menos ponerse licras, “para que no anden enseñando”. Siempre traía lentes de sol, aunque estuviera oscuro, y ahora que tomaron las instalaciones descubrieron que esos lentes tenían un mecanismo para grabar.

Otra cuenta que una maestra casi no enseñaba nada en sus clases, pero los obligaba a comprar su libro para pasar la materia, y que cuando acudieron con el asesor del grupo a quejarse, les contestó que otras generaciones ya habían hecho el mismo reclamo, pero esa profesora era sindicalizada y con influencias, así que era imposible hacer algo contra ella.

Un alumno señala que mientras para poner la demanda por daños el comunicado de la UNAM dice que se basan en las fotografías que circulan en redes, no se da la misma validez a las denuncias en internet contra profesores.

Y no solo en internet. Los muros a lo largo de toda la prepa se han llenado de grafitis e impresiones de fotos de profesores y estudiantes con comentarios sobre su comportamiento: “pasó en el examen a una niña por su escote”, “sexualiza prendas de vestir de alumnas, pide que lo abracen y que lleven vestidos”, “este machito exhibe las fotos de chicas desnudas en un grupo de halcones”.

El pliego petitorio de los paristas también reclama mayor transparencia sobre el presupuesto que recibe el plantel y cómo se usa, ya que encontraron reportes de compras por miles de pesos para cosas como una cigarrera o una escalera, mientras que ellos se enfrentan diariamente a no tener suficiente material de laboratorio o proyectores que no sirven.

Un último punto que apenas será incorporado al pliego petitorio es la exigencia de un espacio seguro que han creado para las chicas: el salón H1, que fue tomado para permitir solo el acceso de mujeres, donde puedan refugiarse y darse apoyo.

Ante la falta de acuerdos de este jueves, los jóvenes acordaron reestructurar el pliego petitorio y esperar que haya un nuevo acercamiento con las autoridades. Durante una hora hicieron bloqueos intermitentes a la circulación de Insurgentes, con la esperanza de hacer presión a la dirección y aseguraron que ellos están abiertos al negociar, siempre que se respete que no serán criminalizados.