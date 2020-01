La cantante Flor Amargo denunció que personas del ayuntamiento de Guadalajara la agredieron y se llevaron sus instrumentos.

Flor relató que cuando terminó de tocar, aproximadamente a las 18:00 horas del viernes, comenzó a platicar con sus seguidores, cuando llegaron trabajadores del ayuntamiento y policías para despojarla de sus instrumentos musicales y equipo.

“Agarraron mis instrumentos, mi teclado, mis dos amplificadores y la verdad siento mucho lo que nos está pasando como país, me duele mucha la situación que estamos viviendo…Mi México lindo, me duele que no tengamos seguridad, que maten a tantas mujeres y la música que es una vía de sensibilización, de comunión con uno mismo, con el amor con la gente, cierren las puestas al arte urbano en Guadalajara”.

Flor Amargo sostuvo que “debe haber más arte y menos violencia, y más apertura a los artistas urbanos.

Hizo un llamado al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, para que vea lo que está ocurriendo con el arte y con los artistas urbanos para que no sigan cerrando puertas, “nuestro mayor escenario son las calles”.

“Si no nos van a proteger, si no nos van a dar seguridad, al menos que nos abran un camino para el arte porque no saben que un artista urbano a veces salva vidas”, apuntó Flor Amargo.

“Hago un llamado a los artistas urbanos a que no se detengan. Me ha tocado ver cómo encierran a muchos artistas urbanos, los llevan a los separos como si fueran delincuentes… Y hoy más que nunca soy artista callejero y no voy a descansar hasta que el arte urbano sea considerado una profesión, una digna profesión”.

“No sé cuál es mi destino ni donde voy a acabar, pero sé que algún día mi sueño he de lograr. Camino con mi teclado, nunca me voy a cansar, lo hago con amor, cantar es mi pasión, soy artista callejero, soy artista callejero. Mi escenario el corazón y mis luces son el sol”, finalizó cantando tras hablar en un video difundido en sus redes sociales sobre lo ocurrido.

El ayuntamiento de Guadalajara aseguró, mediante en un tuit, que el resguardo de los instrumentos musicales de la cantante se debió a la falta de permiso para la realización de un evento en la vía pública y que éste se encuentra a disposición de la cantante.

“La administración municipal refrenda su respaldo a las expresiones artísticas y culturales, al tiempo que manifiesta su apertura a Flor Amargo para proponer un espacio sin contravenir los reglamentos municipales”, señaló.

Con relación a la denuncia difundida en redes sociales por la artista urbana Flor Amargo, precisamos que el resguardo de sus instrumentos musicales se deriva de la falta del permiso para la realización de un evento en la vía pública. El equipo está a disposición de la cantante. — Gobierno de Guadalajara (@GuadalajaraGob) January 11, 2020

Mientras que Ismael del Toro, alcalde de Guadalajara, ofreció una disculpa a la cantante “por la falta de criterio en la aplicación de la norma municipal”. Y señaló que en Guadalajara se respeta y apoya el trabajo de Flor Amargo y de todos los artistas urbanos.

Guadalajara es un espacio para la expresión artística en libertad. A nombre del gobierno tapatío, ofrezco una disculpa por la falta de criterio en la aplicación de la norma municipal. Respetamos y apoyamos el trabajo de la cantante @FlorAmargo y de todos los artistas urbanos. — Ismael del Toro (@DelToroIsmael) January 11, 2020