Función Pública también investiga denuncias por acoso en la SRE

Después de cinco quejas por hostigamiento laboral en contra del director del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME), Roberto Valdovinos, el Comité de Ética y el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de la Función Pública comenzaron una investigación en abril de 2019, sin que hasta el momento hayan logrado una resolución.

A ello se suma una queja en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y una demanda laboral ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje en noviembre pasado por parte de una funcionaria que presentó su separación del cargo debido a que la situación de hostigamiento “hacía imposible la prestación de trabajo”.

La semana pasada, los periódicos Reforma y La Jornada dieron a conocer que existían cinco quejas por hostigamiento laboral y sexual en contra de Valdovinos. En respuesta, la Cancillería informó que las quejas por hostigamiento laboral eran investigadas por las autoridades correspondientes.

Por tres de ellas, el comité de ética de la Secretaría de Relaciones Exteriores le instruyó al funcionario como medida de protección, con fundamento en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, “evitar contacto” con las funcionarias y cualquier instrucción debía darse respetando la estructura jerárquica, indica el oficio enviado al acusado el 13 de junio pasado al que tuvo acceso este medio.

Sin embargo, el Comité de Ética también emitió otro oficio en el que informa que hasta el 17 de enero pasado, no existía ninguna denuncia por acoso sexual en contra de Roberto Valdovinos, según firma Rodrigo Cortés, director general adjunto de Recursos Humanos y secretario ejecutivo del Comité.

Animal Político entrevistó a una de las denunciantes que pidió anonimato, a Roberto Valdovinos y a dos empleadas del IME ajenas a las quejas para abundar en el primer caso de hostigamiento denunciado en una instancia de la nueva administración Federal. Estos son sus testimonios.

Las denuncias y la defensa

La funcionaria a la que cambiamos el nombre a Ana para respetar el anonimato que solicitó, entró a trabajar a la Secretaría de Relaciones Exteriores en 2003, y en su paso por las administraciones de los presidentes Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto ascendió hasta una subdirección, un puesto de confianza.

Estos puestos, contrario a los de base, suelen tener rotaciones en cada sexenio a la llegada de un nuevo equipo. Ana, afirma que desde un principio notó hostilidad por parte del nuevo titular porque quería despedirla para colocar en su lugar a algún cercano.

También percibió un cambio en la forma de trabajo y de trato. “Valdovinos no respetó nunca las jerarquías, empezó a trabajar con todo el personal y eso comenzó a tener graves consecuencias provocando fricciones, porque le exigía a los operativos como si ellos pudieran tomar decisiones”.

“Entraba a las oficinas con la intención de saber qué estabas haciendo, quería ver tu computadora, saber por qué tenías ciertos documentos en tu escritorio, siempre con la intención de indagar más”, relata Ana.

Al comenzar la gestión, Valdovinos decidió hacer reuniones a las 8 de la mañana con todo el personal de IME de todos los niveles, aproximadamente unas 40 personas en las que trataban las bitácoras de actividades y proyectos.

Sin embargo, de acuerdo con el testimonio de Ana, él “perdía los estribos muy rápido” y las reuniones se convertían en una suerte de exhibición para los funcionarios. Si algo no le parecía decía “eso no es funcional, eso no sirve, a la chingada, hay que darle nuevo sentido, todo lo que se ha hecho en sexenios pasados es un asco, estamos aquí para cambiar la historia del país, no permitamos hacer los mismo errores. Cuando empezaba a hablar con palabras altisonantes, salía otra funcionaria para calmarlo”.

Un caso extremo, dice, ocurrió minutos antes de una reunión con autoridades de educación en la que él explotó porque consideró que su trabajo para la exposición no era bueno y rompió las hojas y golpeó la mesa mientras decía que el trabajo era “una basura, eres una pendeja”.

En marzo, ella había decidido renunciar, para ello tomaría dos semanas de vacaciones, pero el titular, dice, le pidió que antes de irse dejara firmada la renuncia porque ya tenía a alguien para sustituirla. Ella no lo hizo y al regresar “me sentía como la apestada” porque nadie le hablaba y fue relegada de todas las decisiones en el área que encabezaba.

Por eso es que decidió interponer una queja ante el Comité de Ética y el Órgano Interno de Control de la Cancillería el 26 de abril de 2019 en la que expuso que vivía una situación “injusta, hostigamiento y malos tratos que incitan a actos de discriminación entre los mismos empleados”.

La Secretaría de la Función Pública informó a Ana el 11 de abril que su denuncia también había sido registrada en el Sistema Integral de Atención a Denuncias Ciudadanas, por lo que la dependencia también haría la investigación.

Al no encontrar respuesta, Ana también interpuso una queja ante la CNDH y en junio firmó una separación del cargo de común acuerdo por así convenir a sus intereses bajo el argumento de que esa situación hacía imposible la prestación del trabajo, por lo que interpuso un juicio ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje para buscar su indemnización, porque no se trata de una renuncia.

Animal Político buscó a Roberto Valdovinos y accedió a otorgar una entrevista en la que reconoció un altercado con una subalterna que en una ocasión la descubrió sacando documentos de su oficina sin su autorización y en por lo cual le gritó “lárgate”.

También reconoce que es un jefe exigente que ha intentado acelerar el ritmo de trabajo a la que la mayoría estaba acostumbrado y que, efectivamente, el no cumplía con la jerarquía porque ha querido tomar en cuenta y trabajar con todos para formar un equipo horizontal, contrario a la burocracia habitual. “Mis fallas han sido por falta de oficio (en la administración pública) pero jamás por mala intención, sin dolo y siempre con apego a la verdad”, asegura.

“La acusación grave de acoso sexual no tiene ningún fundamento, estamos hablando de un ataque político”, asegura. Mientras que a raíz de las quejas de hostigamiento laboral, “lo que se planteó es que no hubiera contacto con esas personas y se ha respetado a cabalidad, no ha habido ninguna cuestión que permita suponer que esa situación se agravó. Que salga a la luz pública con una falsa acusación (el acoso sexual) no significa que sea más grave que hace seis meses”.

Valdovinos pide esperar a la resolución de las investigaciones porque “cualquier persona puede interponer una queja, pero no significa que esa sea la verdad. Mantengamos los procesos legales que da estabilidad a un sistema, sino nos convertimos en la Edad Media donde se puede quemar a quien sea y eso no puede pasar, menos si está de por medio el honor y el trabajo de una persona y un equipo”.

Por eso, dice, hasta el momento ni la Subsecretaría para América del Norte ni el canciller Marcelo Ebrard han solicitado su remoción de manera temporal o permanente pues “el nivel de gravedad no hay nada que amerite ser removido”.

“Cuando el presidente diga que hay otra persona que lo pueda hacer mejor o bien ese tipo de casos que se llegara a acreditar que hubo violaciones a la ley de tal gravedad que no debo estar en el cargo, entonces me retiraré, pero no es el caso porque siempre he actuado de forma honorable, conforme a derecho”, sostiene.

En entrevista con otra funcionaria del IME que también pidió anonimato coincide en que el nuevo titular “quiso romper la estructura jerárquica y asignaba proyectos que quería supervisarlos directamente y eso no se podía. Siempre fue difícil trabajar porque era muy duro porque decía que nadie sabía nada y los proyectos no funcionaban por querer imponer sus propuestas”.

Saraí Espino, quien ha trabajado en la Cancillería de 2011 en una plaza sindicalizada, relata que efectivamente la exigencia de Valdovinos era mayor que en otras administraciones y que en las juntas preguntaba los avances de los funcionarios, pero rechaza que el trato fuera humillante.

A diferencia de otros titulares para los que los operativos “éramos sombras porque ni nos miraban, Valdovinos sí se acerca a tu computadora, te pregunta cómo vas, si acabas o necesitas ayuda y yo no lo tomo a mal, tal vez depende de la personalidad de cada quién, afirma Saraí.