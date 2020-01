García Luna negocia declararse culpable, dar información y reducir su pena

El exsecretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, negocia con la justicia estadounidense declararse culpable, entregar información y reducir así la pena en su contra.

Así lo muestran documentos judiciales, dados a conocer por el reportero Alan Feuer, del diario New York Times, y Keegan Hamilton de Vice News.

Court papers filed today in the case of Genaro Garcia Luna, Mexico's former top cop charged w/taking millions from the Sinaloa drug cartel, confirm that he is engaged in plea negotiations to settle his case with federal prosecutors in Brooklyn. pic.twitter.com/rtaq3YKPzr

— Alan Feuer (@alanfeuer) January 6, 2020