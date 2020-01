El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció esta mañana que la Guardia Nacional, en algunos casos, ha utilizado la fuerza contra los migrantes en la frontera sur, pero rechazó que se hayan cometidos excesos para su contención.

“Muy bien la Guardia Nacional, resistiendo, no utilizando la fuerza, nada más aguantando. Realmente no han utilizado la fuerza. En algunos casos, el primer día, hubo un hecho yo diría aislado. Afortunadamente no hemos tenido lesionados. Yo tengo información de que la Guardia Nacional ha actuado bien”, afirmó en conferencia de prensa.

Apenas el 21 de enero, el presidente descartó algún incidente con los migrantes, que se hayan violado sus derechos o cualquier acto de represión, aunque ahora reconoció que sí ocurrieron “hechos aislados”. Ese día, los elementos de la Guardia se lanzaron sobre ellos y los inmovilizaran para evitar que siguieran.

Lee: Gobierno dice que no hubo incidentes con migrantes, pero imágenes muestran otra cosa

Lee: México, el otro muro de Trump que acabó con la caravana y la esperanza de migrantes

El presidente fue cuestionado sobre algunos videos que muestran a elementos de la Guardia lanzando gas y persiguiendo a los migrantes. Familias con niños que lloran mientras son “rescatadas” por guardias con escudos, toletes y gas pimienta, e incluso, burlándose de ellos.

En un video, sobre el que ya se pronunció la Guardia Nacional, se observa que uno de los elemento dice “aquí traigo el gas” ante los migrantes, y luego sonríe, mientras ellos estaban con el temor a ser detenidos y deportados.

A este oficial de la Guardia Nacional le pareció divertido gasear a pobres que huyen en chanclas con sus hijos. #CaravanaDeMigrantes pic.twitter.com/WT45kjpbfh — Alberto Pradilla (@albertopradilla) January 23, 2020

Al respecto, López Obrador aseguró que en su gobierno no se están violando derechos porque ya se terminó el tiempo en el que el Estado era el principal violador.

“Afortunadamente no hemos tenido lesionados. Se les ha dado refugio, atención médica, yo tengo información de que la Guardia Nacional ha actuado bien”, insistió.

Añadió que la recomendación que diariamente le da a su gabinete es que se respeten las garantías individuales de todos, pues “los conservadores” están a la caza de que cometa algún error.