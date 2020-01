Sergio Aguayo denuncia parcialidad en Tribunal de Justicia de CDMX

Un juez de la Ciudad de México autorizó el embargo de propiedades al académico Sergio Aguayo como parte de la demanda que interpuso en su contra el exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira.

El académico depositó 450 mil pesos exigidos como garantía por el Poder Judicial para suspender la ejecución de la condena impuesta por un juez.

“La amenaza de embargo ha sido conjurada. Hace minutos transferí los 450 mil pesos exigidos como garantía. Con eso aplacaré (por un tiempo al menos) a Humberto Moreira y la que parece ser una red de apoyo en el Poder Judicial de la CDMX. Gracias, muchas gracias, por tanta solidaridad”, publicó este martes Sergio Aguayo en su cuenta de Twitter.

El exgobernador de Coahuila demandó en julio de 2016 a Aguayo por daño moral y pidió como reparación del daño 10 millones de pesos por la publicación de una columna en el diario Reforma el 20 de enero de 2016.

En dicha columna, publicada días después de que Moreira Valdés fuera detenido en España, acusado de lavado de dinero, Aguayo señaló:

“Moreira es un político que desprende el hedor corrupto; que en el mejor de los escenarios fue omiso ante terribles violaciones a los derechos humanos cometidos en Coahuila, y que, finalmente, es un abanderado de la renombrada impunidad mexicana”, publicó en 2016.

La Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX encontró culpable al académico y columnista de daño moral.

En entrevista con WRadio para el programa Así las cosas, Aguayo Quezada denunció que la justicia ha sido hostil y parcial en su caso pues “Moreira ha contado con un apoyo de la justicia capitalina” y de sus magistrados.

Aguayo señaló que el magistrado de la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX), Francisco José Huber Olea Contró, no debió tomar su caso pues tiene un claro conflicto de interés ya que Rubén Moreira, gobernador de Coahuila y hermano de Humberto, entregó a su hermano Jean Paul Huber Olea Contró una notaría.

Sigue saliendo evidencia. Rubén Moreira hizo notario al hermano del Magistrado Francisco Huber Olea, que me acaba de condenar al pago de 10 millones a Humberto Morerira. El tráfico de influencias a todo lo que da. https://t.co/Vji0Dm8JBs — Sergio Aguayo (@sergioaguayo) October 13, 2019

El académico señala que aunque interpuso una queja, el Tribunal capitalino no hizo nada y solo “observa con pasividad cómo se me acosa judicialmente por un magistrado que no debería estar en el caso”.

Aguayo Quezada dijo que sus opciones son seguir defendiéndose en la capital; acudir a la justicia federal o acudir a instancias internacionales.