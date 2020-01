México mejora pero sigue entre los países con más percepción de corrupción

Con 29 de 100 puntos (donde 0 es mayor percepción y 100 menor percepción), México reprobó una vez más en el Índice de Percepción de Corrupción 2019 (IPC), pero mejoró con relación a 2018.

El IPC un diagnóstico sobre la percepción de corrupción en el sector público que elabora cada año la organización Transparencia Internacional (TI).

La calificación obtenida por México en 2019 lo coloca en el lugar 130 de los 180 países evaluados, y como la nación peor calificada (36 de 36) entre los integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Sin embargo, nuestro país registró una mejoría con relación al IPC 2018 en el que alcanzó un puntuaje de 28 puntos y se colocó en la posición 138.

En los resultados de este año, Transparencia Internacional resalta que aunque en México se han registrado casos de compra de votos y otros problemas relacionados a la corrupción, también han habido acciones “positivas” como la reforma anticorrupción del actual gobierno y la figura de un Fiscal General independiente.

Estos cambios, según el estudio, ayudaron a que México mejorara su calificación de 28 a 29 puntos.

En tanto, la organización Transparencia Mexicana, una extensión en nuestro país de Transparencia Internacional, resalta que con la calificación de 29 puntos se frena una caída que había tenido México en los últimos 5 años en el IPC.

México comparte la posición 130 con otros países como Laos, Maldivias, Mianmar, Togo y Guiné.

En lo que corresponde a las naciones del continente americano, con sus 29 puntos México está por debajo de Brasil (35 puntos); El Salvador (34 puntos), y Bolivia (31 puntos). Y fue mejor calificado que República Dominicana (28 puntos); Paraguay (28 puntos); Guatemala (26 puntos), y Honduras (26 puntos).

Los mejores países de América son: Canadá (77 puntos), Uruguay (71 puntos) y Estados Unidos (69 puntos), y los peores: Nicaragua (22 puntos), Haití (18 puntos) y Venezuela (16 puntos).

A nivel mundial, la nación peor calificada fue Somalia, la cual obtuvo solo 9 puntos, y el país con menos percepción de corrupción fue Dinamarca, con 87 puntos.

Transparencia Mexicana resalta que la mejora de un punto en la calificación “es una señal positiva” para nuestro país pero recomienda que para revertir la tendencia de los últimos años es necesario:

El IPC se realiza con la opinión de analistas, empresarias, empresarios y académicos de todo el mundo sobre su percepción de la corrupción en el sector público de 180 países.

