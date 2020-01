México vigila aeropuertos y alerta a viajeros frente al coronavirus

En puntos de entrada al país, sobre todo en los aeropuertos, y en mayor medida en los que tienen vuelos directos desde China, como el de Monterrey, Cancún y Guadalajara, ya se están realizando pruebas a los viajeros que presenten síntomas sospechosos para coronavirus, informó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

Hasta el momento hay casi 300 casos y al menos 6 muertes por el brote del coronavirus de Wuhan, que afecta ya a Tailandia, Corea del Sur y Japón.

El subsecretario precisó que estas pruebas en los puntos de entrada al país no serán generales, no se harán a todos los viajeros, porque esto “solo provocaría un desorden en términos de la comunicación de riesgos por algo que en este momento no se justifica”.

Además aseguró que aunque en algunos países, particularmente los asiáticos, se hacen ya estos tamizajes generalizados, “la evidencia científica y esto viene de muchos años, se revisó cuando la pandemia de influenza en 2009, sugiere que no es una medida muy costo efectivo para detectar y se invierte demasiado esfuerzo, tiempo y recursos, incluso se usan termo cámaras, pero no hay suficiente evidencia científica de su utilidad, por lo tanto en México no se van a colocar”.

López-Gatell precisó que además de la detección en los aeropuertos, desde el miércoles pasado ya se tiene el protocolo técnico de diagnóstico en el laboratorio nacional de referencia del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE).

La Secretaría de Salud, señaló el funcionario, trabaja de cerca con los institutos nacionales de salud para que a través de sus redes de profesionales, sus laboratorios y sus servicios de infectología estén atentos, “con un alto nivel de sospecha respecto a posibles casos de la enfermedad”. Detalló que, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) está incluido ya el protocolo de sospecha de infección respiratoria aguda grave.

Como parte de las acciones, la Secretaría de Salud también emitió un aviso de viajeros, en el que alertan sobre el brote a quienes vayan a viajar a los países donde ya se han detectado casos.

Gracias a estos avisos de viajero, también se ha abierto un canal de comunicación con la sociedad y con redes de profesionales de la salud, señaló Gatell. “Una de estas redes nos alertó sobre un posible caso, de una persona que viajó a China y estuvo en un hospital del Estado de México con encefalitis, pero lo investigamos de manera directa y encontramos que no es un caso de enfermedad respiratoria aguda grave”.

Como en California hay una enorme comunidad china, López-Gatell afirmó que están atentos a la zona norte. “Estamos en comunicación con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y con nuestras redes de seguridad en salud, específicamente la de América del Norte, con Estados Unidos y Canadá”.