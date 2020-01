¿Qué estrena la Cartelera?

Una semana más llega a su ocaso, eso sólo significa que es momento de disfrutar de las nuevas películas en el cine… o en su casa. El estreno más atractivo de los próximos días está en cierto servicio de streaming y tiene como protagonista a Adam Sandler: Diamantes en bruto. Si están buscando salir, la cartelera les ofrece un menú de gran variedad. A continuación les contamos:

Diamantes en bruto (Uncut Gems, 2019)

Dirección: Josh Safdie & Benny Safdie

Protagonizan: Adam Sandler, Julia Fox, Mike Francesa, Kevin Garnett, Idina Menzel

Sinopsis: Un joyero de Nueva York tiene cada vez más deudas, y los cobradores se amontonan peligrosamente. Perdido por perdido, no queda otra que arriesgar.

La reseña: “Creo que más que la furia, ambas películas comparten el vigor como el motor de sus personajes, pero visto como una fuerza destructiva y hasta hipnótica. La crudeza y la audacia dominan la puesta en escena, basta con ese plano inicial que nos lleva de una mina en Etiopía a una colonoscopia para entender que toda apuesta que toman los directores relacionadas con la película es de alto riesgo.” Seguir leyendo.

Diego Maradona (2019)

Dirección: Asif Kapadia

Sinopsis: Con más de 500 horas de material de archivo inédito, Asif Kapadia –director de los también documentales Senna (2010) y Amy (2015)–, construye un retrato sobre la carrera y vida del controvertido futbolista argentino Diego Armando Maradona, deportista que desde su paso en equipos como Argentinos y Boca Juniors hasta llegar en 1984 a Nápoles, época en la que se centra este documental, emergió como uno de los emblemas del balompié internacional.

La reseña: “En ese sentido, el documental de Kapadia se siente mucho más controlado respecto al de su colega Kusturica, aunque tampoco es enteramente convencional porque el director británico no va abordando la vida de su protagonista en orden cronológico ni recurre a las típicas caras parlantes.” Seguir leyendo.

El viaje de Keta (2019)

Dirección: Julio Bekhór y Fernando Sama

Protagonizan: Leticia Huijara, Fabiola Campomanes, Julio Bekhór, Daniela Schmidt, Regina Orozco, Alberto Estrella

Sinopsis: Keta es una maquillista que además de grandes muslos y un gran trasero, tiene grandes sueños y grandes deudas. Lo cierto es que su gordura, además de su adicción a la marihuana y su cabello color rosa hacen que no consiga trabajo en ninguna parte, situación que la orilla a convertirse en “dealer” y es así como termina repartiendo todo tipo de drogas a personajes de lo más bizarros. Desde su casera hasta una actriz de telenovelas en un momento culminante de su carrera, pasando por una pareja de “swingers”, una ama de casa mocha y una monja no tan mocha, entre otros. Se trata de una comedia no tan comedia que habla acerca de los beneficios y las consecuencias las drogas.

Land: Tierra de nadie (Land, 2020)

Dirección: Babak Jalali

Protagonizan: Rod Rodenaux, Florence Klein, Wilma Pelly, James Coleman

Sinopsis: Una familia indígena vive en el olvido en una remota reserva manteniendo una turbulenta relación con la comunidad blanca del pueblo vecino. La repentina muerte en combate de uno de los hermanos sacude a la familia. Su decisión de enterrarlo según sus costumbres, y no las del ejército, provoca un conflicto que pondrá en riesgo el precario balance entre las dos comunidades.

Renacidos del Padre Pio (2019)

Dirección: José María Zavala

Sinopsis: Fumaba marihuana, practicaba yoga, tenía muchas relaciones con mujeres y era antisistema. Hoy, con diecinueve años cumplidos, Alfredo Pío se ha bautizado y frecuenta los sacramentos. Igual que Alan Pío McLeod. Carlos fue oficial de las SS de Hitler, pero su vida también cambió. Lo mismo que la de Ángela, a quien con veintidós años le diagnosticaron un tumor cerebral. Con sólo tres añitos, Javier llevaba un año entero ingresado en el hospital en espera de un corazón que le permitiese seguir vivo con su familia… A todos ellos el Padre Pío les cambió la vida. Veinticinco “renacidos”, en total, brindan ahora sus testimonios por primera vez en este documental.

La hora de tu muerte (Countdown, 2020)

Dirección: Justin Dec

Protagonizan: Elizabeth Lail, Peter Facinelli, Anne Winters, Charlie McDermott

Sinopsis: Una enfermera (Lail) descarga una aplicación para el móvil que asegura puede predecir el momento exacto en el que una persona va a morir. En ese momento descubre que a ella sólo le quedan tres días con vida. Con el tiempo jugando en contra de ella y tras ser perseguida por una persona desconocida, su única opción pasa por encontrar una forma de sobrevivir antes de que se le agote el tiempo.

Socias en guerra (Like a Boss, 2020)

Dirección: Miguel Arteta

Protagonizan: Tiffany Haddish, Rose Byrne, Salma Hayek, Ari Graynor

Sinopsis: Dos amigas con un concepto muy distinto de la belleza deciden fundar una empresa juntas. Una es más práctica, mientras que la otra tiene como objetivo amasar una fortuna para permitirse una vida de lujos y caprichos.

Dolittle (2020)

Dirección: Stephen Gaghan

Protagonizan: Robert Downey Jr., Antonio Banderas, Michael Sheen, Jim Broadbent

Sinopsis: Nueva adaptación de la historia del veterinario que descubre que puede entender y comunicarse con los animales.

Gretel y Hansel (2020)

Dirección: Oz Perkins

Protagonizan: Sophia Lillis, Ian Kenny, Charles Babalola, Alice Krige

Sinopsis: Hace mucho tiempo, en un pueblo lejano de cuento de hadas, una niña lleva a su hermano pequeño a un bosque oscuro en busca desesperada de comida y trabajo, solo para tropezar con algo aterrador.

El escándalo (Bombshell, 2019)

Dirección: Jay Roach

Protagonizan: Charlize Theron, Nicole Kidman, Margot Robbie

Sinopsis: El Escándalo es una mirada reveladora dentro del imperio mediático más poderoso y controvertido de todos los tiempos; y la explosiva historia de las mujeres que derribaron al infame hombre que lo creó.