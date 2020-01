Es tiempo de poner un alto a tanto dolor, dice Sicilia a AMLO en el Zócalo

Al concluir la Caminata por la Verdad, la Justicia y la Paz que comenzó en Cuernavaca el pasado 23 de enero, el poeta y activista Javier Sicilia mandó un mensaje al presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre que es necesario poner un alto a tanto dolor, humillación y tanta mentira, con una política de Estado que una a todos los mexicanos.

“Nuestra casa, México, y la bandera que hemos traído estos días está llena de muerte, desapariciones, fosas, mentiras e impunidad. Asesinan a nuestros niños, jóvenes, mujeres, viejos. Sabemos que no eres responsable, presidente”, dijo Sicilia en el Zócalo, luego de la marcha que partió por la mañana de la zona de la Estela de Luz, en la Ciudad de México.

Entérate: Senadores de Morena no asisten para recibir propuesta de justicia transicional

“Pero el hecho de que le hayas dado la espalda a a la agenda de paz, justicia y verdad, a la que te comprometiste cumplir en diciembre de 2018 en un encuentro con familiares en Tlatelolco… el hecho de que redujeras la paz a un asunto de seguridad, ha mantenido las redes de complicidad del Estado con los criminales”, agregó.

Sicilia reclamó al presidente López Obrador que se esté criminalizando a los migrantes, “esto no tiene nada que ver con eso bueno que busca tu gobierno”, y también por haber tomado la decisión de no estar presente para recibir a la Caminata.

“Hoy no estás presente por graves prejuicios hacia las víctimas, a los que redujiste a un show. La transformación del país debe sustentarse en la paz, la justicia y la verdad. No está fácil. Pero no hacerlo hará que la violencia reine siempre”, señaló Sicilia.

“Al caminar hasta aquí hemos cumplido con nuestro deber con aquello que defenderemos siempre: nuestra conciencia y nuestro amor por las víctimas. Tú en cambio, cómo presidente, puedes caminar hacia el horror, o unirnos en una política basada en la unión de todos los mexicanos.

Te dejamos con el gabinete de seguridad, que no tiene nada que ver con esta caminata, una poesía para que medites, y los documentos con la propuesta de justicia transicional”, agregó.

“Tú decides, presidente, de qué lado de la historia caminas”.

Aquí puedes leer el posicionamiento completo de Sicilia, difundido por el Movimiento por la Paz.

En su oportunidad Adrián LeBarón hizo un llamado a la unidad.

“En esta misma marcha hay diferencias intelectuales, pero marchamos juntos y ese es el primer paso al corazón. Juntos le ganamos al miedo. En un abrazo los corazones se tocan”, dijo en el Zócalo.

“México palpita. Y los corazones abrazados se reconcilian. Esta es una marcha de reconciliación y de esperanza. Llevamos 15 años de guerra y todavía no nos reconciliamos, ¿qué nos pasa? No somos chairos, ni fifís, somos seres humanos luchando por vivir. Ya no queremos sobrevivir, México. Por eso grito al gobierno y a todo el país, el primer paso para la paz es la reconciliación”, agregó.

Tras estos posicionamientos, una comisión de la Caminata entró a Palacio Nacional, para entregar al Gabinete de Seguridad la propuesta de justicia transicional, y una bandera con dibujos de impactos de bala.

Con información de Manu Ureste

Fotos: Alejandro Ponce