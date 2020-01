El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) concedió la suspensión provisional para la inhabilitación por 10 años, impuesta por la Secretaría de la Función Pública, contra la exsecretaria de Sedesol y Sedatu, Rosario Robles.

La Sexta Sala Regional Metropolitana del TFJA dio la razón a Robles tras resolver que la suspensión “perjudicaría el derecho de imagen del solicitante en el ámbito personal y profesional”, además de argumentar que la suspensión de la inhabilitación “no causa perjuicio al interés social ni contraviene el orden público”.

En la resolución se da un plazo de 48 horas a la SFP para suspender provisionalmente la inhabilitación.

La decisión del TFJA fue compartida por la hija de Robles, Mariana Moguel.

Los abogados de la exfuncionaria explicaron a Animal Político que la suspensión “tiene el efecto de que no haya sanción alguna hasta que no quede firme la resolución, por lo que implica que de momento no haya ninguna inhabilitación y que por lo tanto pudiera trabajar para el gobierno federal”.

Hoy, el @TFJA_Mex_Ofi concede la suspensión provisional de la ILEGAL INHABILITACIÓN emitida por la @SFP_mx contra @Rosario_Robles_. La legalidad y la justicia siempre por encima de la venganza política.#VenganzaNoEsJusticia pic.twitter.com/mjW2WdHizx — Mariana Moguel Robles (@Mariana_Moguel) January 3, 2020

Robles permanece en prisión preventiva en el Reclusorio Oriente luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) le imputara el presunto delito de ejercicio indebido de la función pública, como parte de las investigaciones de los desvíos millonarios en el caso de La Estafa Maestra.

A finales de diciembre, la magistrada Isabel Cristina Porras Ordiozola resolvió mantener en prisión preventiva a la exsecretaria de Sedesol, tras la apelación presentada por su defensa.

Según los abogados de Robles, aunque Porras Ordiozola dio la razón al argumento de que la prisión preventiva como medida cautelar contra Robles, decretada por el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, fue excesiva decidió que la exfuncionaria continúe en prisión.