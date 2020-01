Una jueza federal concedió, el pasado 14 de enero, una suspensión provisional de amparo contra el proyecto del Tren Maya, sin embargo, la propia juez reconoció una semana más tarde que las autoridades responsables, entre los que se encuentran el Presidente de México, el Director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y el Director General del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (Inpi), no han rendido una serie de informes solicitados por esta instancia debido a un posible retraso por el “tiempo que tarda la oficina del servicio postal en entregar la correspondencia”.

Animal Político consultó la página del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) donde obra el expediente 12/2020, y se confirma que la Juez Primera de Distrito en Campeche, Giselle Rodríguez Febles, dictó una suspensión provisional en la fecha señalada, que según los abogados de los inconformes, tiene como efecto suspender el proyecto mientras se revisa la existencia y condiciones de la misma.

Sin embargo, en la misma página se advierte que la audiencia programada para el 20 de enero en la que se discutiría si la suspensión provisional se volvería suspensión definitiva no se pudo realizar ya que no hay constancia de que las autoridades responsables hayan sido notificadas de este procedimiento y hayan enviado los informes respectivos. Por este motivo pospuso esta audiencia hasta el próximo 6 de febrero.

Elisa Cruz Rueda, abogada de los 10 inconformes, explicó que como parte de este juicio la juez negó la suspensión de amparo sobre la consulta porque ya es un acto consumado, “por lo que no se puede detener el daño”. Sin embargo, concedió una suspensión sobre el otro acto, el desarrollo del proyecto del Tren Maya, que aún no está consumado, “sobre este es que emite la suspensión provisional”.

Sobre el alcance de la resolución de la jueza, la abogada del caso explica que no se debe perder de vista que esta suspensión es provisional, y que hay todo un proceso en curso para llegar a la suspensión definitiva, que ordenaría detener la construcción del Tren Maya durante todo el juicio de amparo hasta que la jueza emita sentencia.

Este martes tras una conferencia de prensa de los pobladores de las comunidades indígenas de Calakmul y Xpujil, Campeche, donde anunciaron la suspensión provisional del amparo otorgado, el gobierno federal negó que exista una suspensión contra la construcción del Tren Maya.

Alejandro Varela, director jurídico de Fonatur, reconoció que aunque saben por los medios de comunicación y por el portal de la Judicatura que se emitió la suspensión, no se les ha comunicado formalmente.

“No hemos sido notificados ni de la demanda ni de la suspensión, si está en un sitio web, no surte ningún efecto legal para nosotros, y en tanto no nos notifiquen no sabemos el alcance. Están circulando en medios copias de lo que asumimos es el acuerdo que dictó la jueza, pero sería irresponsable como institución pronunciarnos sobre eso”.

Varela dijo que no saben por qué no se les ha notificado, pero explica que la notificación puede llegar por dos vías: por correo certificado o girar un exhorto a un juzgado de la CDMX, que entonces formará un expediente, redactará un acuerdo y lo turnará a sus notificadores. Es decir, puede ser que no les haya llegado por “una cuestión de logística”.

El funcionario dijo que cuando tengan la notificación pondrán conocer el alcance de la resolución y entonces proceder legalmente.

Por ahora hay una nueva audiencia fijada para el 6 de febrero. Pero de acuerdo a lo dicho por el director jurídico de Fonatur, una vez notificados ellos podrán conocer el alcance y entonces preparar y presentar el informe justificado (sobre la explicación de sus actos como autoridad por los que están demandados) al que tienen derecho antes de esa audiencia.

