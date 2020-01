Tlahuelilpan: cómo viven sus habitantes a un año de la explosión

Noel Reyes, de 24 años de edad, sobrevivió a las quemaduras provocadas por la explosión en Tlahuelilpan, Hidalgo, tras cuatro meses de hospitalización, pero su esposa Marta ha tenido que apoyarse en el dinero que recibe para estancias infantiles, así como en ayuda municipal para trasladarse a servicio médico en la Ciudad de México.

“(A Noel) lo han operado varias veces y no hemos pagado nada por el hospital. Incluso el municipio nos ayuda con la gasolina cuando hay que ir a consultas”, contó Marta. Sin embargo, su hija ya rebasó la edad para recibir el apoyo de estancias infantiles, por lo que ya no contará con este recurso.

A un año de la explosión en un ducto de Pemex que dejó 137 muertos, familiares de víctimas y sobrevivientes narraron a Animal Político cómo se han tenido que reponer a la tragedia.

Alejandra Alvarado quedó viuda a los 19 años. Su esposo Luis Adrián murió tras la explosión, por lo que ahora mantiene a sus hijas de uno y dos años de edad.

“Los únicos apoyos que me han llegado fueron 15 mil pesos y el pago por instancias infantiles, pero para los gastos funerarios nunca recibí nada. Metí mis papeles en la Casa de la Cultura, primero me dijeron que sí, al mes me aseguraron que habían perdido mi solicitud y al final no me entregaron nada”, explicó la joven.

Luis Adrián padeció quemaduras en el 85% del cuerpo y fue trasladado al Hospital Magdalena de las Salinas de la Ciudad de México donde finalmente falleció; los servicios funerarios y el traslado del cuerpo implicaron un pago de 20 mil pesos, monto que fue cubierto por Alejandra y su familia.

Lo mismo ocurrió con María Luisa Rodríguez, cuyo hijo, de 17 años, falleció durante la explosión: “Lo único que recibí fue el apoyo de los 15 mil pesos. Los gastos funerarios corrieron por mi cuenta. Únicamente me ofrecieron una caja (mortuoria) pero no me pareció y decidí comprar una mejor”.

Meses después de la explosión, la Subsecretaría de Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación anunció que se generarían una serie de “apoyos permanentes” para dar oportunidades no solo a los habitantes de Tlahuelilpan sino de todos los municipios del país donde se registran actividades de robo de combustible.

Por un lado, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez informó que para el primer semestre de 2019 en Tlahuelilpan había 2,532 becarios entre estudiantes de educación básica, media superior y superior, y para la segunda parte del año aumentó a 2,574. Mientras que en el municipio vecino de Tlaxcoapan, los becarios aumentaron de 2,468 a 2,500.

Una mujer que pidió guardar el anonimato perdió un hijo de 17 años durante la explosión, y ahora también debe hacerse cargo de otro de 23 años que resultó lesionado.

“Mi hijo quería estudiar la preparatoria pero ocurrió la desgracia y ahora me toca atender a dos hijos, un muchacho de 23 y una muchacha de 21… sí he recibido apoyo en lo que respecta al hospital pero las medicinas no las pagan al 100%. Únicamente me dieron los 15 mil pesos y unas despensas, pero nada de becas”, cuenta.

Su hija sí ingresó al programa Jóvenes Construyendo el Futuro después de la explosión, pero no el municipio donde vive sino en el poblado cercano de Mixquiahuala de Juárez.

De acuerdo con la Secretaría del Trabajo, hay 83 jóvenes vinculados al programa en Tlahuelilpan y otros 175 en Tlaxcoapan.

Además, 352 “completaron su registro” de manera correcta y “están listos para ser becarios” en ambos municipios.

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) expuso que no hubo ningún tipo de apoyo para quienes sobrevivieron a la explosión, pues el Ministerio Público dio calidad de testigos a los familiares de los fallecidos.

Tras la explosión, el Gobierno de Hidalgo anunció que reforzaría en la zona el programa Mujeres Emprendedoras, el cual consiste en un préstamo de 10 mil pesos a las afectadas para iniciar un negocio.

“Mi hijo tenía 20 años, estuvo en calidad de desaparecido por varios meses. Mi esposo padecía diabetes y murió antes de encontrar a su hijo”, relató una comerciante de 56 años, que solicitó guardar el anonimato, tras no recibir el apoyo del programa estatal.

La mujer se dedica a la venta de ropa usada. Mientras velaba a su esposo, el 25 de abril, recibió una llamada del forense de Pachuca donde le informaban que las pruebas de ADN que le habían realizado resultaron positivas con los restos de un cuerpo encontrado.

“Yo estaba velando a mi esposo cuando me dijeron que tenía que ir por mi hijo a Pachuca. A uno lo enterré el viernes y al otro el domingo. El apoyo que nos dieron fueron los 15 mil pesos y el pago del servicio funerario. Metí mis papeles para Mujeres Emprendedoras pero no me han dado nada”, aseguró.

El gobierno de Hidalgo, a través de su Unidad de Planeación y Prospectiva, reconoció que del 18 de enero al 20 de noviembre de 2019, no se habían entregado en Tlahuelilpan ningún financiamiento del programa Mujeres Emprendedoras y tampoco ninguna beca de Mi Primer Empleo; en Tlaxcoapan han sido 10 financiamientos del primer programa y tres del segundo.

Lamán Carranza, titular de la Unidad de Planeación y Prospectiva de la institución explicó que el programa Mujeres Emprendedoras, también denominado Pon tu negocio, yo te apoyo, está vinculado a una “serie de reglas” y es por ello que no se han concretado los financiamientos, sin embargo aseguró que el programa “sigue abierto” y que la Secretaría de Desarrollo Social de la entidad apoya a las víctimas con otras ayudas.

Ángel Barañano, director de Protección Civil de Tlahuelilpan, reconoció que si bien la práctica de robo de combustible en la región se redujo en 2019, el problema aún persiste.

“Del 18 de enero de 2019 al 13 de enero de 2020, llevamos atendidas 26 tomas clandestinas. Ninguna en Tlahuelilpan, pero sí en municipios aledaños como Tetepango o Tlaxcoapan”.

Además de la adquisición de un terreno para ampliar el panteón municipal, y una ambulancia para el Sistema Municipal de Protección Civil y Bomberos, el Ayuntamiento sostuvo que han entregado otros apoyos a los familiares.

“Recordemos que las políticas públicas de nuestro presidente (López Obrador) arropan a los más necesitados, entre ellos las familias que fueron afectadas por el siniestro de enero. Sin duda cada uno de ellos se ha apoyado con los programas de Bienestar pero eso no es todo”, dijo el alcalde de Tlahuelilpan, Juan Pedro Cruz Frías.

De acuerdo con el presidente municipal, el Ayuntamiento les ha brindado gasolina para el traslado a hospitales, así como permisos para administrar, un día a la semana, un estacionamiento y baños público a un grupo de mujeres, para que puedan obtener un ingreso.