El exsecretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, se presentó este martes a la que fue su segunda audiencia en la Corte Federal de Brooklin, Nueva York.

En la audiencia de apenas 15 minutos, el juez Brian Cogan, quien también llevó el proceso contra Joaquín el Chapo Guzman, dio a la fiscalía estadounidense un plazo de 30 días para acreditar sus pruebas.

García Luna es acusado por las autoridades de Estados Unidos por conspiración para tráfico de cocaína, así como por falsas declaraciones.

De acuerdo con el periodista del New York Times, Alan Feuer, en la audiencia de hoy, los fiscales de EU reiteraron que cuentan con “toneladas de evidencia” para probar la culpabilidad del exsecretario, entre las que se encuentran “documentos financieros, información de dispositivos electrónicos y material clasificado”.

En tanto, el abogado de García Luna, César de Castro, argumentó que el congelamiento de las cuentas en México de García Luna y de las de su familia impiden que su defendido tenga una defensa adecuada.

Genaro Garcia Luna, the former Mexican police & security official accused of taking millions in bribes from the Sinaloa cartel, has been cut off from the Mexican financial system, his lawyer just said in court in Brooklyn. GGL's companies & family also cut off from Mexican banks.

— Alan Feuer (@alanfeuer) January 21, 2020