No habrá desembarco en Cozumel, dice gobernador; es inhumano, revira AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que sí se permitirá el arribo del crucero Meraviglia en México, solo se realizará una inspección para asegurar que no existan contagios de coronavirus.

Sin embargo, el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, aseguró que no desembarcará en Cozumel hasta que no sea revisado por médicos de Sanidad Internacional.

“El crucero Meraviglia atracó hace unos momentos en el muelle en Cozumel. La capitanía de Puerto autorizó el atraque por condiciones de clima. No hay autorización de desembarco. Se mantienen las mismas condiciones de revisión que se realizarán por Sanidad internacional”, escribió esta mañana el gobernador en su cuenta de Twitter.

El presidente descartó que los puertos en México se vayan a cerrar por sospechas de algún crucero con casos de coronavirus.

“Nosotros dimos instrucciones que se haga la inspección y se les permita arribar, no podemos actuar con discriminación, se van a cumplir con las normas sanitarias pero no podemos cerrar nuestros puertos o aeropuertos, ni actuar de manera aislada o rechazar a los que vienen a México o transitan por México. Solo cuidar la cuestión sanitaria”, dijo el mandatario durante su conferencia matutina

El mandatario federal calificó como inhumano el hecho de que se le niegue desembarcar a un crucero en un país por cuestiones sanitarias, por lo que reiteró que su gobierno sólo aplicará el protocolo de revisión.

“Si se detectara algún caso (de coronavirus), se atiende. Tenemos información de que no existe esa posibilidad. No podemos actuar de manera inhumana; hay protocolos que se cumplen, pero no es un ‘Aquí no les permito atracar’, nosotros no podemos actuar así”, señaló López Obrador.