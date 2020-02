¿Sabes cómo identificar el mejor pescado? Algunos consejos para Cuaresma

La Cuaresma, que inicia este miércoles, es la temporada de mayor consumo de pescados y mariscos en el país, debido a que de acuerdo con la tradición católica, se evita el consumo de carnes rojas durante ese periodo, que termina con la Semana Santa.

Si piensas cocinar y acudes a la pescadería de tu preferencia, te dejamos algunas recomendaciones de la Agencia de Protección Sanitaria (AGS) para comprar y consumir los mejores productos.

No debes comprar el producto si:

Tiene los ojos hundidos o pupilas grises.

Tiene agallas cafés o amarillentas.

Su carne es blanda y sin consistencia.

Tiene mal olor.

En cambio, las características que indican que el pescado o marisco está en buen estado son:

La carne firme, que debe regresar a su lugar al presionarla.

Debe tener las escamas adheridas.

Los ojos deben ser saltones, transparentes y brillantes.

El pescado debe tener un olor fresco y suave.

Las branquias deben ser color rosado o rojo claro.

En el caso de que solo consumas el pescado en un restaurante, antes de ingerirlo debes revisar que se encuentre en perfecto estado, ya que al ser una época de calor suelen contaminarse fácilmente.

Estas sugerencias se suman a los resultados del estudio hecho por la organización Oceana, “Gato por liebre”, en la que se descubrió que en México es común la práctica de sustitución de pescados.

En el estudio, hecho en pescaderías, restaurantes y supermercados de tres ciudades del país, se concluyó que el engaño de dar una especie por otra, no solo afecta el bolsillo de quien compra pescados, también tiene repercusiones ambientales en el ecosistema marítimo y en la dinámica pesquera del país.

El resultado fue, en promedio, de un 31% de sustitución de especies —en total fueron identificados 116 casos de sustitución—. En al menos una de cada tres ventas hubo “gato por liebre”: la gente pidió un tipo de pescado, y en realidad pusieron una especie distinta en su plato. Con diferencias de precios, en algunos casos, de más de 200 pesos.

En general, en donde se presentó el nivel más alto de sustitución fue en las pescaderías, con un 36.5%; en segundo lugar los restaurantes, con 33.5%, y en tercer sitio los supermercados, con 16.5%.

En cuanto a especies, en las tres ciudades las cinco más sustituidas fueron marlín, con un nivel de sustitución del 95%; sierra (89%); mero (87%), huachinango (54%) y robalo (53%).

La Profeco puso en marcha un operativo que estará vigente 42 días a partir de este martes 25 de febrero y hasta que concluya la Semana Santa, en todo el país en las 38 oficinas de Defensa del Consumidor.

En caso de detectar irregularidades, que no se exhiban los precios, que las básculas no estén bien calibradas y “que no se den kilos de a kilo”, se aplicarán multas de acuerdo con el tamaño del comercio, que pueden ir desde mil a tres millones de pesos.

El año pasado en la temporada de Cuaresma se aplicaron 400 sanciones o conciliaciones que “para el volumen de lo que se mueve en el mercado es poco”.