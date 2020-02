AMLO rechaza haber pedido a Beatriz Gutiérrez no apoyar paro

El presidente Andrés Manuel López Obrador negó haberle solicitado a su esposa, la escritora Beatriz Gutiérrez Müller, que se retractara de apoyar el paro nacional de mujeres el 9 de marzo.

“Ella es muy libre, es una mujer con criterio, no me pregunta cosas, ella actúa de acuerdo a sus convicciones, lo que sí creo es de que se debe de tener cuidado porque están metidos los conservadores, los que no nos quieren, de repente se volvieron feministas”, dijo tras un mitin.

“No sé por qué razón lo hizo, lo que yo sí les puedo decir es que son muy hipócritas los conservadores, la verdadera doctrina del conservadurismo es la hipocresía y también son muy oportunistas, son muy dados a aprovecharse del dolor de la gente”.

Gutiérrez Müller se había sumado al apoyo al paro nacional #UnDíaSinMujeres el 9 de marzo, pero después cambió de opinión y unas horas después, publicó otra convocatoria contradictoria a la primera: #Undíamásconnosotras está mejor.

López Obrador sostuvo que detrás de las críticas sobre su postura y acciones contra los feminicidios están grupos conservadores que no lo ven con buenos ojos.

El mandatario fue cuestionado sobre por qué ha dado mayor difusión a la rifa del avión presidencial que a los recientes casos de violencia contra las mujeres en el país.

“Es un asunto de los conservadores que no me ven con buenos ojos, pero vamos a proteger a las niñas, a las mujeres, a todos los mexicanos, es mi responsabilidad”, dijo.

El presidente consideró que el cambio de paradigma en seguridad, donde es prioridad atacar las causas que generan la violencia, molesta a los grupos conservadores y por ello atacan a su administración.

“Eso es lo que tiene muy molestos a los conservadores, por eso nos atacan mucho, pero tengo mi conciencia tranquila de que vamos a seguir luchando”, aseguró.

Con información de Reforma y Notimex