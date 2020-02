No solo en la Ciudad de México se han registrado manifestaciones de padres de familia por la falta de medicamento para tratar el cáncer en niños. En otras entidades del país los papás también han señalado ese problema.

En Puebla, de acuerdo con un reporte del sitio LADO B, los padres denunciaron que incluso los médicos del Hospital del Niño Poblano han utilizado medicinas alternas, ante el desabasto. El jueves pasado se manifestaron esa situación afuera de la Secretaría de Salud del estado.

“A mi hijo le debían suministrar citarabina, vincristina y ciclofosfamida, combinada con otros medicamentos”, relató un padre de familia. Sin embargo, al llevar a consulta a su hijo el martes 28 de enero, los médicos le comentaron que dichos medicamentos ya estaban agotados en el hospital, y que le suministrarían otros parecidos, para evitar una recaída.

Los reclamos en Puebla ocurrieron desde inicio de año. Ante ello, el gobierno estatal se comprometió a abastecer los medicamentos necesarios, a más tardar el 13 de enero. Un día antes del plazo, las autoridades incluso mostraron fotografías donde se veía cómo eran descargadas las medicinas. Sin embargo, padres de familia denunciaron que siguen las carencias.

“Sí llegaron algunas quimioterapias, pero no abasteció a todo el hospital. cuenta con más de 200 pacientes con cáncer, pero resulta que no llegó a todos, porque si no a mi hijo no me lo hubieran regresado y modificado su terapia. Y esto está pasando igual con otros niños”, acusó una madre de familia, de acuerdo con LADO B.

En otro estado, Yucatán, un grupo de padres acudió el sábado a reclamar al presidente López Obrador que también padecen falta de medicamento contra el cáncer en niños.

De acuerdo con un reporte del diario Reforma, los papás estuvieron afuera de la Central Termoeléctrica Mérida II, donde el presidente llevó a cabo un mitin.

“No llega el medicamento, a mi hijo le tocaba quimioterapia y no se la pudieron poner porque no hay medicamento. Las autoridades estatales no nos hacen caso, nos dicen que el problema es federal, por eso venimos hoy”, acusó la madre de un niño de cuatro años.

La falta de medicamentos, denunciaron, lleva más de tres meses en los hospitales Agustín O’horán y en el IMSS.

A lo largo de enero, en Veracruz, también hubo protestas por falta de medicina contra el cáncer en hospitales públicos. En Xalapa, hubo manifestaciones frente a las instalaciones del Centro Estatal de Cancerología (Cecan) Dr. Miguel Dorantes Mesa.

Guerrero es otro estado en el que se han dado protestas de este tipo. El medio El Sol de Acapulco, el pasado 28 de enero, citó casos de madres que reclaman porque sus hijos no están recibiendo un tratamiento adecuado, en el Instituto Estatal de Cancerología Dr. Arturo Beltrán Ortega.

“Nosotros como padres queremos entender que es lo que está pasando porque nosotros escuchamos al presidente Andrés Manuel dice que no hay desabasto de medicamentos, pero aquí en el hospital no hay medicamentos, no hay quimioterapias y los niños están esperando, pero la enfermedad no espera”, dijo Ofelia Ortiz, cuyo hijo tiene leucemia.

Otra mamá, Griselda Brito, incluso contó que había pedido prestadas pastillas a otra señora, para poder continuar con el tratamiento de su hija, porque en el hospital había falta de medicina.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha asegurado que con la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), en lugar del Seguro Popular, se busca mejorar el acceso a la salud de los mexicanos, con atención y medicamentos gratuitos; sin embargo, la oposición ha cuestionado si el Insabi cuenta con el presupuesto necesario para cumplir sus objetivos.

Ante los reclamos por falta de medicina, el mandatario ha acusado que en el pasado predominó la corrupción, incluso en la compra de medicina, por lo que ahora ha enfrentado resistencias para cambiar ese esquema y hacer adquisiciones adecuadas de medicamentos.

“Quisieron boicotear no entregando, no vendiendo la medicina que se necesita para curar a los niños de cáncer y pesaban que nos iban a doblegar, ¿qué hicimos?, ya se compró la medicina en Francia, ya llegó la medicina que se compró en el extranjero para que no falten los medicamentos”, dijo en una conferencia mañanera en septiembre del año pasado, aunque después continuaron las protestas, como las de padres de niños con cáncer, que incluso se manifestaron en el aeropuerto capitalino.

El 29 de enero pasado, se informó que el Gobierno federal permitirá la importación de medicamentos cuenten o no con registro sanitario en México, para evitar el desabasto en el sistema de salud.