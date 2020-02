No tengo ningún problema de conciencia, dice AMLO sobre feminicidios y da un decálogo

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no tiene ningún problema de conciencia porque todos los días está atendiendo el problema de los feminicidios.

“Estamos haciendo cosas todos los días para garantizar la paz y la tranquilidad (…) No estoy metiendo la cabeza en la arena, no estoy evadiendo mi responsabilidad, no es la política del avestruz. A diario trabajo para que los casos se resuelvan con justicia. Se está haciendo todo lo que corresponde, deseo con toda mi alma que se reduzca la violencia y que no se agredan a más mujeres”, dijo.

Lee: “Nos están matando”: Mujeres exigen a AMLO justicia contra feminicidios en Palacio Nacional

Cuestionado por la protesta de mujeres afuera de Palacio Nacional, reiteró que no se van a modificar las leyes para aminorar el castigo a quien cometa feminicidio y se pronunció a favor de las mujeres y contra el machismo.

Mujeres policías resguardan la puerta de #PalacioNacional, equipadas con escudos y cascos. "Nos están matando sin importar color edad, pónganse de nuestro lado", grita una de las manifestantes a las uniformadas. pic.twitter.com/On8U6f9oGk — AnimalPolitico.com (@Pajaropolitico) February 14, 2020

“Todo nuestro respeto para el movimiento feminista, nosotros trabajamos todos los días para garantizar la paz, la tranquilidad, para que no haya violencia, estamos atendiendo el problema de los feminicidios, celebramos que las mujeres defiendan su derecho a la seguridad”, comentó.

“En el caso del feminicidio, nos interesa enfrentarlo porque es además de un crimen, un acto de discriminación, un crimen de odio”, agregó.

“No tengo ningún problema de conciencia y decirles que tienen todo el derecho de manifestarse, nosotros venimos de la lucha social, yo no soy un fifí, llevo luchando más de 40 años por causas justas”, expresó.

Durante su conferencia matutina aseguró que no es un presidente surgido de la élite, insensible, simulador. “Estamos haciendo todo lo que nos corresponde y se va a seguir informando”.

La activista Frida Guerrera lo cuestionó sobre la violencia de género y los feminicidios y le dijo que hace falta un pronunciamiento más real del tema, pues la gente está esperando una respuesta y es necesario que el tema se lleve de una forma especial.

Lee: Justicia para Ingrid Escamilla: Mujeres convocan a protestar contra los feminicidios en el país

“El tema de feminicidios es especial, eso es lo que justamente la gente allá fuera quiere que usted haga, ese interés real del tema específico del feminicido, no que venga la secretaria de la mujer, que usted dé una respuesta directa”, dijo la activista.

“¿No basta lo que estoy diciendo? Bueno, a ver, aquí mi mensaje específicamente para el feminicidio”, y dio un decálogo contra la violencia:

1. Estoy en contra de la violencia en cualquiera de sus manifestaciones.

2. Se debe proteger la vida de hombres y mujeres, de todos los seres humanos.

3. Es una cobardía agredir a la mujer.

4. Es un anacronismo, un acto de brutalidad, el machismo.

5. Se tiene que respetar a las mujeres.

6. No a las agresiones a mujeres.

7. No a los crímenes de odio contra las mujeres.

8. Castigo a los responsables de violencia contra las mujeres.

9. El Gobierno que represento se va a ocupar siempre de garantizar la seguridad a las mujeres.

10. Vamos a garantizar la paz y la tranquilidad en México.

El presidente finalizo su mensaje con un llamado a que las mujeres no cesen sus protestas y sigan manifestándose.