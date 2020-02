'La 4T es una transformación feminista', dice vocero del gobierno de AMLO

El vocero del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Jesús Ramírez, dijo este lunes que la llamada Cuarta Transformación es una “transformación feminista”, esto luego de que el presidente fuera criticado por sus dichos sobre las protestas de mujeres, durante la conferencia mañanera, y de que la jefa del Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, también fuera cuestionada por su despliegue policiaco ante la marcha del viernes pasado, en el que policías activaron extintores con gas hacia las manifestantes.

“La 4T acabó con el régimen de corrupción y de privilegios. Es una transformación feminista, por los DDHH, por la defensa de la naturaleza y de los animales. Protege los derechos sociales de la población. Es una revolución pacífica de las conciencias y de los corazones”, publicó Ramírez.

Este lunes el presidente López Obrador, ante los reclamos por los asesinatos recientes de Ingrid Escamilla y una niña de 7 años, Fátima, dijo que ese tipo de actos son producto de la decadencia en la que se cayó en el periodo neoliberal.

“Lo que se tiene que seguir haciendo, (es) apurarnos para tener la constitución moral y apurarnos para que no siga creciendo la mancha

negra de individualismo, que se fortalezcan los valores. En lo judicial no permitir la impunidad”, expresó el mandatario.

En otro punto, López Obrador pidió a las mujeres feministas que, “con todo respeto, no nos pinten las puertas, las paredes. Que estamos trabajando para que no haya feminicidios, que no somos simuladores y que no esperen que nosotros actuemos como represores, que no nos confundan”.

Y agregó: “Sabemos, porque llevamos años luchando, cómo sacarle la vuelta a la provocación. Y que respetamos el derecho de todos a la manifestación, pero ojalá y se ejerza ese derecho de manera pacífica, sin violencia”.

“MÁS FEMINISMO, MENOS 4t”, publicó la legisladora independiente, Lucía Riojas, como crítica ante los dichos del presidente.

El senador Martí Batres, en tanto, respaldó a López Obrador, mencionando que: “El feminicidio, como se conoce en nuestros días, es producto del neoliberalismo. Ciudad Juárez lo demuestra. Trabajadoras de las maquilas fronterizas, lejos de sus ciudades de origen y sus familias, sin red de protección social, fueron las primeras víctimas”.

Ante su tuit, la activista Regina Tamés comentó: “Le venimos manejando el mansplaining …”

El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, en un comunicado, acusó este lunes que ha quedado evidenciada la falta de perspectiva de género del gobierno federal y la ausencia de una política real de prevención y atención a la violencia contra las mujeres, que sea impulsada desde el Ejecutivo.

“Las mujeres en México vivimos un contexto generalizado de violencia, en el que las autoridades de los tres niveles de gobierno permanecen prácticamente ausentes y omisas”, acusó.