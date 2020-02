Pacientes de Fucam exigen se regrese el apoyo del gobierno

Alrededor de 100 mujeres se manifestaron este martes afuera de Palacio Nacional para exigir que se regrese a la Fundación de Cáncer de Mama (Fucam) el dinero que el gobierno federal le canalizaba a través del extinto Seguro Popular para la atención de pacientes con cáncer de mama.

El viernes pasado la Secretaría de Salud anunció en un comunicado que las pacientes que iniciaron tratamiento en la fundación antes de enero de 2020 podrían continuar recibiendo la atención en Fucam sin costo alguno para ellas.

Sin embargo, en el comunicado, la secretaría de Salud reiteró que las mujeres que llegaron a la fundación en este año ya no podrían recibir ahí su tratamiento de forma gratuita, sino que serían canalizadas a hospitales del sector público como el Hospital General de México, el Hospital Juárez y el Instituto Nacional de Cancerología.

Usuarias de @FUCAMM se manifiestan frente a #PalacioNacional. Agradecen que continúe el apoyo para terminar los tratamientos de quienes los iniciaron antes de enero de 2020, pero piden se mantenga el apoyo para las recién diagnosticadas. 📽️ Video: @EAndreaVega. pic.twitter.com/RcMwg2INyB — AnimalPolitico.com (@Pajaropolitico) February 25, 2020

Aunque la mayoría de las manifestantes de esta mañana son mujeres que tienen asegurada la atención en Fucam por ser pacientes anteriores a enero de 2020 dijeron estar preocupadas por el tipo de atención que recibirán sus compañeras de diagnóstico reciente.

Verónica Valdés, una de las manifestantes, contó a Animal Político que llegó a Fucam el 22 de enero. Ella se detectó una bolita en el seno derecho en diciembre de 2019, como no tiene seguro médico acudió a una farmacia de similares y luego a un médico privado donde le aseguraron que no tenía nada de riesgo.

Lee: Pacientes de Fucam irán a instituciones públicas, la atención no era gratis, dice Salud

Pero como ella se sentía la bolita y tenía un dolor extraño en el seno, acudió a hacer estudios a un laboratorio privado, y resultó que podía sí podía ser algo grave. Sin dinero para atenderse y preocupada buscó en internet a qué lugar podía acudir por ayuda, encontró a Fucam.

En 15 días ya tenía el resultado de unos nuevos estudios que confirmaron que padecía cáncer de seno. A esa mala noticia se sumó una más: en Fucam ya no podrían atenderla sin costo, si quería ser paciente de ahí tendría que pagar una cuota de recuperación. “Yo no tengo dinero para costear una enfermedad así. Ya gasté 7 mil pesos en todos los estudios que me han hecho y no tengo más”, asegura.

Verónica tendrá que seguir el procedimiento para que la envíen a un hospital público, pero no tiene claro cómo será eso. “Hoy en la tarde tengo junta en Fucam para que me digan qué va a pasar, a partir de eso sabré cuáles son mis opciones”.