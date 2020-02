“A Ingrid se le debe recordar como un ser de luz, no por cómo la asesinaron”

“Sonríe porque sí. Porque estás vivo, porque despertaste el día de hoy, por lo que tienes, por lo que trabajas. Sonríe porque eres tú”.

Quienes conocieron a Ingrid Escamilla, de 25 años, cuentan que su forma de ser, su personalidad, se ajusta a lo que ella misma escribió en este post publicado en sus redes sociales un día de diciembre de 2016.

De hecho, Ingrid se presentaba así ante el mundo: como una “amante de la vida”.

Una amante de los perros, como Vodka, su husky siberiano, y Frida, su perrita pug, a los que llamaba cariñosamente “peludos incondicionales”.

Una amante de la música, sobre todo de Belanova y de canciones como ‘Nada es igual’ o ‘En tu mirada’.

Una amante de la lectura, los viajes, y del turismo, al que dedicó sus estudios en administración de empresas turísticas.

Y una incondicional de su hermana, Betsy, su gemela y “alma gemela”, con quien subía decenas de fotografías a Instagram y luego se divertía preguntando a sus amigos si acertaban a distinguir quién era quién por su gran parecido físico.

Ingrid, escrito por ella, disfrutaba de “la gran aventura de vivir”. Hasta que, el pasado domingo 9 de febrero, fue asesinada presuntamente por su pareja Erick Francisco ‘N’, un ingeniero civil de 46 años que confesó el crimen a la policía tras ser detenido frente a su domicilio en un edificio de departamentos de la colonia Vallejo, en la alcaldía Gustavo A Madero.

El suceso fue dado a conocer al día siguiente por las portadas de los periódicos. Pero, algunos medios no se quedaron en informar que una mujer, otra más en la ciudad, otra más en el país, fue víctima de un feminicidio. También publicaron imágenes terribles de la joven apuñalada y desollada por su pareja, quien dijo a los agentes de policía que la asesinó tras haber discutido con ella porque ésta le reclamaba que tomara alcohol, y luego trató de ocultar el cuerpo por “miedo y vergüenza”.

Esas imágenes corrieron como la pólvora por grupos de chats y redes sociales, y llegaron, incluso, a familiares de la propia Ingrid, quienes ayer martes la sepultaron en Necaxa Canaditas, una pequeña localidad del municipio poblano Juan Galindo, de donde era originaria.

El aquelarre informativo y el morbo de las publicaciones fue tal que los familiares, a través de las redes sociales, suplicaron que ya no les pasaran más videos como el difundido en medios de comunicación, en el que aparece el agresor con el torso desnudo y aún manchado de sangre contando a la policía los detalles escabrosos de cómo se deshizo del cuerpo de Ingrid.

“La revictimizan una y otra vez”

“Es una noticia nacional que ha sacudido a todo el país, pero esta no es la manera en cómo la gente debe conocer y recordar a Ingrid, porque la están revictimizando una y otra vez”, denuncia en entrevista una amiga que fue a la escuela con Ingrid, en Necaxa.

“A Ingrid se la debe recordar porque fue una excelente niña; un ser de luz. Y no por la manera en cómo fue brutalmente asesinada por un tipo”, añade la joven, que pide mantener su nombre en el anonimato por respeto a los familiares de Ingrid, quienes han pedido privacidad y no hacer declaraciones a los medios.

“Ninguna mujer, ni ninguna persona, se merece que, además de ser asesinada, la exhiban de una manera tan detestable en las portadas de los periódicos”, critica por su parte Sandra García, otra amiga de Ingrid, que cuenta que la joven poblana era alguien “con muy buena vibra” que siempre estaba dispuesta a ayudar a los demás, como cuando tuvo lugar el sismo de septiembre de 2017 que dejó cientos de víctimas y de incalculables daños en diversos estados de la República, como Morelos.

En esa entidad, precisamente, en la localidad de Jojutla, una de las zonas más devastadas por el terremoto, Ingrid participó como voluntaria en unas jornadas de reconstrucción.

Allí conoció a la actriz Tamara Vallarta, con quien publicó una fotografía en su perfil de Instagram agradeciéndole haber compartido con ella “tantas risas” y la experiencia de ayudar a los damnificados.

“Ingrid era una persona luminosa -la recuerda Tamara Vallarta en declaraciones a este medio-. Era una mujer fuerte, risueña, generosa, trabajadora, y preocupada por los demás”.

La joven poblana también era amiga de la actriz Lía Ferrer, a la que llevaba años siguiendo su carrera artística y con quien también compartía fotografías en sus redes sociales.

En entrevista, Lía asegura que aún sigue en estado de shock. Aún no puede creer que su amiga “de mirada profunda y ojotes alegres de niñota” fuera asesinada, y que las “terribles imágenes” que circulan por internet y los medios sean las de una joven “que apenas estaba empezando a vivir”.

“Ojalá que la gente, en lugar de quedarse con esas imágenes, se quede con la sonrisa que ella siempre tenía en su rostro de ojos profundos e inteligentes. Ingrid es una mujer alegre, optimista, segura de sí misma, y su esencia no se va a manchar por esto, no puede mancharse por esto”, dice consternada Lía, que añade tajante:

“Ingrid fue y será siempre luz. Y eso no va a cambiar nunca”.

“Estamos ofendidos”

A las 14 horas de ayer martes la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a través de la subprocuradora Nelly Montealegre, anunció que abrió una carpeta de investigación en contra de los seis agentes de Seguridad Pública que llegaron primero al lugar de los hechos, en la colonia Vallejo, por las filtraciones de imágenes del cuerpo de Ingrid Escamilla.

Montealegre también aclaró que no tienen registro de que Ingrid hubiera interpuesto previamente una denuncia por malos tratos contra el detenido, aunque matizó que eso no significa que no existiera violencia en la relación.

Quien sí interpuso una denuncia por maltrato fue la exesposa de Erick Francisco ‘N’, quien también fue contactada por el detenido después de presuntamente asesinar a la joven, de acuerdo con Nelly Montealegre.

Uno de los hijos del matrimonio, de 14 años y que padece autismo, fue testigo del homicidio de Ingrid y ya se encuentra bajo protección.

Poco después, a las 18 horas, se anunció que Erick Francisco ‘N’, que está en prisión provisional en Reclusorio Norte, ya fue vinculado a proceso en una audiencia por el delito de feminicidio. Durante los próximos tres meses, la Fiscalía deberá hacer una investigación complementaria para llevar a Erick a juicio.

Nelly Montealegre dijo que cuentan con pruebas periciales, genéticas, criminalísticas, y fotografías, así como con la declaración de los agentes presentes y el hecho de que la detención se produjo en flagrancia. Por lo que pedirán la pena máxima para el presunto homicida.

También en la tarde de ayer martes, los vecinos de la colonia Vallejo donde vivía la pareja con el menor de 14 años aún no daban crédito de lo sucedido la madrugada del domingo pasado, cuando la estrecha calle Francisco Tamagno se llenó intempestivamente de coches patrulla, agentes policiacos, y de reporteros y camarógrafos.

Las personas entrevistadas coincidieron en señalar que Ingrid era una persona reservada, pero de trato amable, que se la veía comprando habitualmente en las tienditas de la colonia.

“Venía mucho a la frutería en las mañanas antes de irse a trabajar. Pasaba para comprar jugos para el niño que siempre iba con ella”, explicó Mauricio Domínguez, que atiende una frutería que está a escasos metros del edificio de cinco niveles donde sucedió el homicidio.

“Aquí en el barrio muchas personas estamos muy tristes y ofendidos por lo que ha sucedido. No sabía cómo se llamaba hasta que lo vi en las noticias, pero era una chamaca muy amable con todo el mundo. Salía de su casa, venía a comprar, y se regresaba a su casa. Nunca tuvo problemas con nadie”, apuntó el señor José Manuel, que atiende una pequeña pollería, que está justo enfrente del edificio de departamentos de Ingrid.

Del presunto agresor, Erick Francisco ‘N’, muy pocos quieren hablar. La mayoría coincidieron en señalar que tampoco tuvo problemas con nadie, aunque era habitual verlo por el barrio tomando bebidas alcohólicas, y que, a veces, pasaba horas en su carro bebiendo hasta que subía a su domicilio.

“El señor era mal encarado, pero nunca imaginé que fuera capaz de hacer algo así”, dijo Mauricio Domínguez.

Ayer martes, en el sepelio de Ingrid en el panteón de la comunidad de Necaxa, familiares y amigos realizaron una misa en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús de la pequeña localidad para rendir homenaje y despedir a la joven de apenas 25 años.

En paralelo, muchos de sus amigos y amigas hicieron otro homenaje en Instagram, una de las redes sociales favoritas de la poblana, donde dejaron cientos de likes y de mensajes de duelo en una de las fotos en la que Ingrid dejó escrito este mensaje:

“¿Y si la vida es un sueño, y la muerte nos despierta?”.