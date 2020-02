El llamado salvaje y documentales de los Oscar llegan a la cartelera

Harrison Ford y un peludo animal (no, no es Chewbacca) digitalizado intentarán conquistar la taquilla del fin de semana mediante El llamado salvaje. Sin embargo, no serán la única opción en los próximos días para los cinéfilos, el menú de estrenos también tiene drama (Las olas, Buscando justicia), terror (El aro: capítulo final, Descarga siniestra), thriller (Dos veces tú), documentales nominados al Oscar (Honeyland) y mucho más.

Les contamos a continuación:

Las olas (Waves, 2019)

Dirección: Trey Edward Shults

Protagonizan: Kelvin Harrison Jr., Lucas Hedges, Taylor Russel, Alexa Demie

Sinopsis: Dos parejas jóvenes navegan a través del campo de minas emocional que supone madurar y enamorarse por primera vez.

La reseña: “La masculinidad es vista como una prisión sin aparente salida, ésta existe pero reconocerla significa el fracaso absoluto. El mundo de Tyler es uno donde los problemas se resuelven con despliegues físicos, con músculos, no con la palabra o la razón. Tyler es un impulso condenado a extinguirse en las brasas avivadas por su propio combustible.” Seguir leyendo.

Honeyland (2019)

Dirección: Tamara Kotevska & Ljubomir Stefanov

Sinopsis: La última cazadora de abejas en Europa debe salvar a las abejas y devolver el equilibrio natural en Honeyland, cuando una familia de apicultores nómadas invade su tierra y amenaza su medio de vida. Esta película filmada en Macedonia es una exploración de una narrativa visual indígena observacional que impacta profundamente nuestro comportamiento hacia los recursos naturales y la condición humana.

La reseña: “En el filme nominado a los premios Oscar como Mejor Documental y Mejor Película Internacional, los realizadores Tamara Kotevska y Ljubomir Stefanov retratan un modo de vida basado en los acontecimientos en torno a Hatidze y su labor en la preservación de la miel, con una connotación ecológica que exhibe la inconsciencia humana que prevalece en sectores sociales.” Seguir leyendo.

Love Me Not (2019)

Dirección: Luis Miñarro

Protagonizan: Ingrid García-Jonsson, Francesc Orella, Lola Dueñas, Luis Alberti, Fausto Alzati, Oliver Laxe

Sinopsis: Un poderoso ejército internacional asigna a un regimiento entero la tarea de custodiar a un misterioso hombre, recluido en una prisión de máxima seguridad en medio del desierto. Cuando la soldado Salomé, hija del Comandante Antipas, es asignada a vigilar al prisionero, se obsesiona con él hasta desencadenar terribles consecuencias para los dos.

Mantarraya: Los espíritus ausentes (Manta Ray, 2019)

Dirección: Phuttiphong Aroonpheng

Protagonizan: Wanlop Runkgkumjad, Takrawal Nilthamrong, Chatchai Chaiyon

Sinopsis: Cerca de un pueblo costero en Tailandia, cerca del mar en el que miles de refugiados Rohinyá se han ahogado, un pescador local encuentra a un hombre herido e inconsciente en un manglar. Él rescata al forastero, que es mudo, le ofrece su amistad y lo llama Thongchai. Pero cuando el pescador repentinamente desaparece en el mar, Thongchai comienza a usurpar la vida de su amigo: se apodera de su casa, su trabajo, incluso de su exesposa…

Dos veces tú (2018)

Dirección: Salomón Askenazi

Protagonizan: Melissa Barrera, Mariano Palacios, Mercedes Hernández, Camila Valero

Sinopsis: Tania y Daniela intercambian esposos durante una boda solo por diversión, pero un accidente fatal creará nuevas y extrañas relaciones.

El aro: capítulo final (Sadako, 2019)

Dirección: Hideo Nakata

Protagonizan: Himeka Himejima, Elaiza Ikeda, Hiroya Shimizu

Sinopsis: La historia en este nuevo largometraje se moderniza y se traslada a YouTube. Se centra en una chica que se encuentra bajo el cuidado de la psiquiatra Mayu Akikawa y en constante vigilancia policial. Sin embargo, casi nadie sabe el por qué esta paciente está en estas condiciones, ni siquiera ella misma, ya que sufre de amnesia. Kazuma, el hermano de Mayu, es un YouTuber que busca la atención y popularidad en internet, por lo que se dispone a filmar sus propias aventuras. Lo que no sabe es que su búsqueda por la fama lo llevará a recibir una terrible maldición.

Buscando justicia (Just Mercy, 2020)

Dirección: Destin Cretton

Protagonizan: Michael B. Jordan, Brie Larson, Jamie Foxx, O Shea Jackson Jr., Tim Blake Nelson

Sinopsis: Cuenta la historia real del joven abogado Bryan Stevenson y de su histórica batalla por la justicia. Después de licenciarse en Harvard, Bryan recibe ofertas de trabajo muy lucrativas. Pero él prefiere poner rumbo a Alabama para defender a personas que han sido condenadas erróneamente o que carecían de recursos para tener una representación legal adecuada, y lo hace con el apoyo de la activista local Eva Ansley . Uno de sus primeros y más turbulentos casos es el de Walter McMillian , que en 1987 fue sentenciado a la pena muerte por el asesinato de una chica de 18 años, a pesar de que las pruebas demostraban ostensiblemente su inocencia.

Descarga siniestra (You Die, 2018)

Dirección: Alessandro Antonaci, Daniel Lascar & Stefano Mandalá

Protagonizan: William Angiuli, Carola Cudemo, Micol Damilano

Sinopsis: Asia es una estudiante que encuentra una misteriosa aplicación en su teléfono celular. Pronto, ella se dará cuenta de que tiene una app maldita, que mata al propietario del dispositivo en el que se instaló dentro de las siguientes 24 horas, a menos que a su vez la descargue a otra persona.

El llamado salvaje (Call of the Wild, 2020)

Dirección: Chris Sanders

Protagonizan: Harrison Ford, Dan Stevens, Bradley Whitford, Karen Gillan

Sinopsis: Cuenta la historia de Buck, un perro bonachón cuya vida cambia de la noche a la mañana cuando su dueño se muda de California a los exóticos parajes de Alaska durante la Fiebre del Oro a finales del s. XIX. Como novato de un grupo perros de trineo (y posteriormente su líder), Buck experimenta una aventura que jamás olvidará, encontrando su lugar en el mundo y convirtiéndose así en su propio amo.