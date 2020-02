Marchan hacia el edificio donde vivía Ingrid para homenaje y exigir justicia

Un grupo de manifestantes marcha este sábado de la estación del Metrobus Gustavo A. Madero con dirección al inmueble donde fue asesinada Ingrid Escamilla.

Las mujeres gritan consignas mientras avanzan y tocan tambores: “Ni una más, ni una más, ni una asesinada más”, “señor, señora, no sea indiferente, se mata a las mujeres en la cara de la gente”, “me cuidan mis amigas, no la policía”.

Algunas de las asistentes llevan flores, veladoras y pancartas.

La señora Victoria Barrios, tía de Ingrid, pide a las chicas que la marcha y el homenaje sean pacíficos, además exigió respeto a los medios de comunicación y que los policías cuiden a las mujeres y no las agredan.

“Ya no más fotografías, ya no más amarillismo, ya no más suciedad”, pidió a los medios presentes.

En la manifestación se encuentra Erika González, tía de Brenda Josselin Hernández, asesinada el miércoles 12 de febrero en Ecatepec, Estado de México, quien pide a las autoridades esclarecer el feminicidio de su sobrina.

