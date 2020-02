Falla defensa de García Luna y le niegan libertad bajo fianza

La audiencia de fianza de Genaro García Luna terminó, sin que se le concediera llevar su juicio en libertad al exsecretario de Seguridad mexicano, por lo que, por ahora, continuará en prisión.

García Luna había ofrecido un millón de dólares como fianza, misma que no fue aceptada por los fiscales estadounidenses, debido a que dos de las tres personas anunciadas como avales del exsecretario se negaron a firmar el bono por dicha cantidad.

El bono sería la forma de pagar la fianza, debido a que el acusado tiene sus cuentas bancarias congeladas.

Sin embargo, los fiscales señalaron que dos de esas tres personas se negaron a firmar el bono. La tercera, quien es un exempleado de García Luna, no tiene ingresos suficientes para cubrirlo, de acuerdo con el reportero Alan Feuer del New York Times.

The bail hearing for Genaro Garcia Luna is over. He has been sent back to jail for now because of confusion over who would or wouldn't sign his bond. His lawyer will be putting together a new bail package soon. The govt says no package is good enough and still opposes his release — Alan Feuer (@alanfeuer) February 27, 2020

García Luna podría huir con ayuda de “funcionarios corruptos”

Los fiscales señalaron que existen riesgos de que “funcionarios mexicanos corruptos” ayuden a huir a García Luna, con el fin de evitar la “divulgación pública de actos criminales en el juicio”.

Al respecto, César de Castro, el abogado de García Luna, cuestionó esta premisa y pidió saber quiénes son.

De Castro dijo al juez que nadie del gobierno mexicano se ha presentado para ayudar al acusado, y que “hemos visto lo contrario, hemos visto a personas distanciarse de él”.

De Castro told the judge that no one in the Mexican govt has come forward to assist GGL.

"We've seen the opposite," he said. "We have seen people distancing themselves from him." — Alan Feuer (@alanfeuer) February 27, 2020

Dado que dos de las tres personas que firmarían el bono decidieron no hacerlo, los abogados de García Luna continuarán buscando candidatos para apoyarlo, o esperarán que los que inicialmente acordaron hacerlo, lo hagan.

Los fiscales podrán interrogar a estas personas para asegurarse que sean buenos candidatos, y en una siguiente audiencia se volverá a abordar la cuestión del “riesgo de fuga”.

Los riesgos de lleve su juicio en libertad

Los fiscales de la corte de Brooklyn se dijeron preocupados por los lazos que el exfuncionario mexicano tiene con el Cártel de Sinaloa, “una organización criminal sofisticada, bien versada en técnicas para disfrazar el movimiento de importantes fondos ilícitos”.

Señalaron que el exsecretario ha ocultado sus activos con empresas fantasma y compradores falsos.

Moreover, prosecutors say some GGL's assets came thru a company in Panama. They are concerned about his ties to the Sinaloa cartel, "a sophisticated criminal organization well versed in techniques to disguise the movement of significant illicit funds." pic.twitter.com/x5QDuN34qz — Alan Feuer (@alanfeuer) February 27, 2020

La parte acusadora recordó que en octubre de 2012, García Luna utilizó una empresa en Florida para comprar una casa de más de 3 millones de dólares en Golden Beach, misma que se pagó en efectivo.

Alan Feuer reportó que, al finalizar la audiencia, el exfuncionario fue enviado de vuelta a la cárcel, ante la confusión sobre quién firmará o no su fianza.

Su abogado preparará un nuevo paquete de fianza, aunque el gobierno de Estados Unidos dice que ningún paquete es lo suficientemente bueno, y se oponen a su liberación.