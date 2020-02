'No somos machistas': Así defiende AMLO que su gobierno apoya a las mujeres

“Nosotros estamos a favor de las mujeres, no somos machistas. Venimos de un movimiento de izquierda”, aseguró esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario sostuvo que su gobierno no es machista, y uno de los argumentos que dio es que la mayoría de los beneficiarios de los programas sociales son mujeres.

“Becas para estudiantes de nivel medio superior 50.8% son mujeres, esto también es un buen indicador porque antes estudiaban más los hombres que las mujeres y ahora son más las mujeres, o igual, que los hombres. Y las becas para nivel superior, los que están en universidades que son 300 mil, 53.7% son mujeres. Pero les voy a dar otro dato, los que manejan todos estos programas son mujeres”, señaló.

“En el programa Sembrando Vidas, las Becas de Jóvenes Construyendo el Futuro, la Beca Universal para Estudiantes del nivel Medio Superior, para apoyos a personas con discapacidad, la mayoría de apoyos son para mujeres. Esto demuestra que hay igualdad, que no es un gobierno machista”.

López Obrador señaló que tiene un gran respeto por las mujeres y comentó que él fue el primer gobernante en dar la misma participación a ellas que a los hombres en su gabinete cuando fue jefe de Gobierno y en el actual, ahora desde la Presidencia. Además, también apoyó la paridad de legisladoras y legisladores, apuntó.

“Yo promoví que se respetara que la mitad de candidatos fueran mujeres. Ofrezco disculpas, no vayan a pensar que estoy presumiendo”.

“¿Saben dónde está el machismo? ¿Quienes son los machistas? ¿Los que discriminan? Son los conservadores”, dijo en su conferencia de prensa.

Indicó que lo único que se pide es la no manipulación, no al oportunismo. “Si tienen problemas con nosotros que no se disfracen de feministas porque eso es hasta inmoral, porque meterse en un movimiento legítimo a agarrar banderas porque están en contra de nosotros, mejor que ellos levanten su movimiento”.

Al ser cuestionado sobre si habrá una campaña de concientización contra el machismo, así como existe una estrategia para evitar el consumo de drogas y las adicciones para los jóvenes, el mandatario federal señaló que sí lo contempla.