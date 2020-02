PAN plantea discutir la aplicación de la pena de muerte en México

El senador Víctor Fuentes Solís, del Partido Acción Nacional (PAN), propuso este jueves que se abra un debate sobre imponer la pena de muerte para castigar a homicidas de niñas, niños, adolescentes y mujeres.

Lo anterior, en medio de la indignación que ha causado en México la violencia feminicida, el asesinato de Fátima, de 7 años, y de la joven Ingrid Escamilla.

Ante esos casos, la Cámara de Diputados aprobó aumentar las penas de cárcel contra feminicidas, aunque como verificó Animal Político, incrementar las penas de cárcel no ha reducido el asesinato de mujeres en ninguno de los estados del país donde se ha llevado a cabo esta medida.

El senador Fuentes Solís dijo que realizó una encuesta en sus redes sociales, Facebook e Instagram, y más del 90% de los participantes se pronunció a favor de iniciar la discusión sobre la pena de muerte, aunque sugirió que la consulta podría ser mucho más estructurada y abierta a la comunidad.

El senador apuntó que en este debate nacional deberían participar expertos de países donde la pena de muerte se aplica, como Estados Unidos y Japón.

“Tenemos que aceptar que estamos es una situación muy grave de impunidad; según datos del Inegi hay una gran cantidad de delitos que no son denunciados, más del 90% no se denuncian por una falta de confianza en las autoridades”, expresó.

Consideró necesario hablar abiertamente del tema, que se exponga qué sucede cuando se aplican este tipo de penas; además opinó que se debe tener la capacidad de escuchar al pueblo “ante un país impune”.

“Debemos darle más sentido a la voluntad de la gente. Conocer si la gente está dispuesta, ya que un senador que no representa a su electorado debe renunciar”, concluyó.

De acuerdo con el diario La Jornada, el coordinador de los senadores del PAN, Mauricio Kuri, respaldó al legislador Fuentes Solís, sobre comenzar a discutir el tema de la pena de muerte, ante la violencia que padecen mujeres y niñas, y la impunidad que prevalece.

Cuestionado al respecto, el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, dijo que es una “barbaridad” plantear la pena de muerte.

“No creo en la pena de muerte, está prohibida en la Constitución y prefiero que se mantenga así el país, sin pena de muerte”, dijo el senador.

“Hay quienes lo están promoviendo, es un asunto de ellos, pero yo en lo personal, me parece una barbaridad. No conocen la historia, no puede uno, por la circunstancia y la crisis en la que ha vivido el país en los últimos años, establecer ese tipo de penas bárbaras, como la pena de muerte.

Yo me pronuncio en contra, siquiera de discutir, menos de reinstalar la pena de muerte en la Constitución. Actualmente se contempla en un artículo que nunca se ha aplicado, que procede la pena de muerte contra salteadores, fratricidas, todo este tipo, pero realmente nunca se ha aplicado en México la pena de muerte”.

Con información de Notimex