Personas con VIH denuncian nuevo desabasto de medicinas en el IMSS

José Ramón Morales vive en Guanajuato y desde el pasado 15 de enero la Unidad Médica 003 del IMSS Salamanca no le brinda el tratamiento de VIH que necesita para atender su padecimiento.

En diciembre, el personal médico de la institución le dijo que le darían un nuevo tratamiento pero que aun no habían llegado los fármacos al estado. “Me pidieron que me acabara lo que tenía de Efavirenz y Trubada, que es lo que tomaba antes, me lo acabé el 15 de enero y no me han dado el nuevo fármaco”.

Guanajuato es una de las entidades donde las asociaciones de la sociedad civil han registrado diferentes denuncias por desabasto de medicamentos para pacientes como VIH.

Entre el 5 diciembre de 2019 y el 17 de febrero de 2020, las organizaciones han recibido 229 denuncias de personas que viven con VIH por desabasto de antirretrovirales en el IMSS, en 26 entidades del país.

Aunque en seis de estas solo se tiene registro de una denuncia, hay otras en las que se reporta una mayor cantidad, como CDMX (59), Jalisco (45), Estado de México (32), Querétaro (10), Baja California (10) y Veracruz (7).

Entre estos 229 casos de desabasto –que representan solo el registro de las denuncias recibidas por las organizaciones Consejo Ciudadano para VIH e ITS, Inspira Cambio y México VIHe Libre y Ofender la Sociedad– hay personas que llevan hasta un mes sin recibir su medicamento, como es el caso de José Ramón a quien no le han dado una explicación de qué pasa con el abasto de medicamentos ni una fecha de llegada.

Necesitamos exigir al gobierno y al IMSS al desabasto de antirretrovirales para personas que viven con VIH, lles esperamos el viernes 21 de febrero en punto de las 10 de la mañana: personas que viven con VIH, aliadas, aliados y organizaciones de la sociedad civil. RT pic.twitter.com/cMnIjM0g8u — Inspira A.C. (@InspiraCambioAC) February 17, 2020

“Solo me dicen que hable el jueves, que hable el viernes, y que no hay todavía y así me traen”, dijo al ser entrevistado por Animal Político.

El nuevo esquema que le prometieron a José Ramón en diciembre es al que se ha migrado a partir de ese mese en el tratamiento del VIH en el IMSS, con Bictegravir/Emtricitabina/Tenofovir Alafenamida (Biktarvy).

Al anunciar el cambio en el tratamiento, el IMSS aseguró que este era más innovador, tenía baja posibilidad de generar resistencia genética del virus y menores efectos secundarios.

Los reportes de desabasto que tienen las organizaciones mencionadas parecen coincidir con la migración a ese nuevo esquema, pero hay personas a quienes ni siquiera les han actualizado el tratamiento y están con desabasto.

A un paciente que pidió omitir su nombre, le dijeron en el Hospital General de Zona Número 1, en Tepic, Nayarit, que no había medicamento porque el proveedor les había quedado mal.

“Me tenían que haber surtido la receta el 6 de febrero. Llevo 14 días sin medicamento. En diciembre pasado también me pasó, pero entonces sólo me quedé dos días sin medicina porque me moví, llamé a un número 01 800 del IMSS, puse la queja y ese mismo día me llamaron para decirme que ya estaba, ahora ni así”.

Este paciente aún está con el esquema antiguo de Efavirenz y Truvada. “Le pregunté a mi médico a principios de enero si me iban a actualizar el esquema y me dijo que aún estaban en pláticas para actualizarlo en el hospital”.

A quien se lo actualizaron ya es a Iván Sánchez de Veracruz, paciente del Hospital Regional de Orizaba del IMSS. “Me lo cambiaron en diciembre y me ha sentado muy bien. Con los medicamentos anteriores me daba insomnio, con el nuevo no, y es una sola dosis al día. El problema es que ha habido desabasto, yo a principios de enero estuve casi 10 días sin medicamento y tuve que volver al esquema anterior porque tenía una reserva”.

Iván interpuso una queja en CNDH y varias en la cuenta de twitter del IMSS, también visitó asociaciones y al final le dieron ya su medicamento.

Animal Político solicitó una entrevista al IMSS para conocer el alcance del desabasto, las causas de este y cuando se regularizará la situación, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

Para este viernes a las 10 de la mañana organizaciones de la sociedad civil han convocado a una manifestación frente a las oficinas del IMSS sobre la avenida Reforma en la Ciudad de México, para exigir la regularización del abasto de antirretrovirales y que el cambio al nuevo esquema de tratamiento se haga bajo los protocolos adecuados. Se trata de la segunda protesta en menos de un año, luego que en el mes de mayo pacientes y organizaciones protestaran por esta misma causa en las oficinas centrales de la institución.