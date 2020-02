Pese a promesa, en Hospital de Ixtapaluca aún faltan fármacos contra cáncer

Este lunes 10 de febrero a Erika le dijeron que su niña, quien padece leucemia linfoblástica aguda, no podría recibir la sesión de quimioterapia que le programan en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca cada mes, o cada dos meses, de acuerdo a como la necesite, y para la que incluso debe quedarse 24 horas hospitalizada, porque no hay fármacos.

“Tienen Metotrexato y Vincristina, pero les faltan otros, me dijeron que así no se la pueden aplicar, que a ver si en 15 días ya hay medicamento”, cuenta Erika al salir del área de quimioterapia del hospital.

Su hija de tres años y medio empezó el tratamiento contra la leucemia linfoblástica aguda el 20 de marzo de 2019. Lleva 26 quimioterapias de 121. Está en fase inicial de la batalla, y ahora tendrá que esperar a que lleguen los medicamentos para la siguiente sesión.

Otras mamás tuvieron más suerte y sus hijos sí recibieron la quimioterapia. “A mi hija sí se la aplicaron porque su tratamiento ya está más avanzado. Lleva 78 quimioterapias de 120, ya está en la fase de mantenimiento y solo le aplicaron Metotrexato, que de ese sí hay ahorita”, dice Adriana.

A la hija de Carina, una niña de cinco años con leucemia linfoblástica aguda, también le pusieron su quimio. Pero su mamá se queja de que no le están aplicando otros fármacos, como Citaravina o Ciclofosfamida. “Tiene como dos meses que le están poniendo solo Metotrexato y Vincristina, y pues sí le deben de hacer falta sus otros medicamentos, cómo no”.

La pequeña no tiene ganas de jugar hoy. Aunque sus compañeros de quimioterapias en el Hospital de Alta Especialidad la llaman para jugar, ella no quiere. Se queda en el regazo de su madre y rechaza un dulce que le ofrece uno de sus amigos. “Lleva como una semana así de decaída. Sí come. No tiene fiebre ni nada. Pero no tiene ganas de pararse ni a jugar”.

El Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca es un organismo descentralizado de la administración pública federal y como tal goza de autonomía para su gestión, al igual que los institutos nacionales de salud y los otros hospitales de alta especialidad.

La semana pasada, la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval y el secretario de Salud, Jorge Alcocer, llegaron de sorpresa al Instituto Nacional de Neurología y al de Pediatría, para constatar la forma en la que están operando, y aseguraron que esas visitas fueron el inicio de lo que será una ronda de inspección por estos institutos, y por los hospitales de alta especialidad.

Los adultos no la pasan mejor que los niños aquí, en el hospital de Ixtapaluca. Martha llegó con su madre, una adulta mayor de 72 años que padece cáncer de colón y de ovario, a las 7:30 de la mañana de este lunes 10 de febrero. Se sentaron a esperar a que las llamaran para la primera consulta en oncología.

A las 12:20 de la tarde les avisaron que el médico no las recibiría porque no había podido llegar al hospital, para dar las consultas. “Hemos estado aquí esperando, primero me dijeron que sí iba a llegar y ahora salen con que no, que siempre no llega y que no nos puede atender otro médico porque él es el único. Hace dos meses que le diagnosticaron a mi mamá el cáncer y es hora que no le empiezan a dar el tratamiento”.

Martha tiene los ojos llorosos cuando dice que no es justo lo que les hacen. “A mi mamá ni su pensión de adulto mayor le llega todavía. Ni ella ni mi papá tienen pensión de nada ni seguro social. Yo vendo licuados y jugos y para traerla al hospital tengo que dejar de vender, y solo para que me digan que no la van a atender, no es justo”.

A Martha no se lo dicen, pero dos enfermeras y una médico de servicio social del hospital revelarán después a Animal Político por qué sucede esto.

“Este hospital no debe tener ni la mitad del personal que en realidad necesita. Cuando inició operaciones en el 2011, trajeron personal prestado del Hospital General Zoquiapan Doctor Pedro Flores, debieron traer hasta 300 personas, pero cuando volvieron a su lugar de trabajo, aquí en el de Ixtapaluca no abrieron plazas para cubrir los lugares y así seguimos”, dice una enfermera del servicio de consulta externa.

En la tarde, por ejemplo, agrega, la cosa es todavía peor. “Las compañeras atienden hasta tres servicios a la vez y en el caso de los médicos es lo mismo”.

En hospitalización, la falta de personal hace que las camas no puedan ocuparse, aunque haya pacientes esperando por atención. “Lo que hacen es que solo ocupan 13 camas, aunque haya 20 disponibles en un área, porque no hay personal suficiente para atender a todos los que deberían utilizar el hospital”, dice la médico pasante de servicio social.

Además, sí hay falta de fármacos oncológicos. “A las personas que ya están en tratamiento les siguen dando la quimioterapia, sobre todo a los que ya llevan más tiempo, pero no están dándosela a quienes apenas deberían iniciarla, a ellos los traen a vuelta y vuelta, que falta otro estudio, que venga mañana, porque no hay fármacos suficientes”, dice una de las enfermeras de este hospital.

Sobre el desabasto de fármacos o insumos en otras áreas, otra enfermera señala que hace una semana no tenían punzones para canalizar a los pacientes recién salidos de cirugía. “Los directivos solo nos decían que ya estaban por llegar, y que ya estaban por llegar, y sí, llegaron, pero no puede faltar ese tipo de material, porque entonces hay que pedirlo a los familiares”.

El Hospital de Alta Especialidad de Ixtapaluca tuvo un presupuesto aprobado para 2019 de 1,202 millones 697 mil 352 pesos y al 31 de diciembre de ese año gastó 1,258 millones 021 mil 759 pesos, de acuerdo a datos registrados en la plataforma de Transparencia Presupuestaria del gobierno federal.

Un monto superior al de institutos como el Instituto Nacional de Neurología, que en 2019 gastó 848 millones 254 mil 667 pesos, y donde el jueves pasado personal médico y de enfermería también denunciaron, ante el secretario de Salud, Jorge Alcocer, y la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, desabasto de fármacos e insumos y diversas irregularidades como contratos de subrogación innecesarios y áreas sin usarse.

Animal Político solicitó una entrevista con la directora del Hospital de Alta Especialidad de Ixtapaluca, Alma Rosa Sánchez Conejo, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.