Nuevo juez en el caso de Rosario Robles ratifica prisión preventiva

El nuevo juez en el caso de Rosario Robles, Ganther Alejandro Villar Ceballos, determinó que se mantenga la medida cautelar de prisión preventiva en contra de la exsecretaria federal.

La audiencia de este miércoles se extendió durante 9 horas. El juez consideró “infundada” la solicitud de la defensa de cambiar la medida de prisión preventiva por el uso de un brazalete electrónico.

Uno de los argumentos fuertes del juez para desestimar la petición de la defensa es que en audiencias anteriores su equipo legal dijo que el único domicilio legal de Robles es el de la calle de Las Flores 91 en Coyoacán, y este miércoles admitieron que también vivió en un departamento en Reforma 222, y en Tennyson 223, en Polanco.

El juez dijo que seguía sin haber certeza sobre cuál es el domicilio real de Robles.

Otro argumento es que Robles dijo en audiencias previas que ganaba 40 mil pesos al mes como funcionaria, pero la Fiscalía acreditó con reportes de Función Pública que ganó 12 millones de pesos en 6 años, lo que da una cifra de 2 millones de pesos al año, 166 mil pesos al mes.

“La capacidad económica de Rosario Robles es superior a la que se ha venido señalando en otras audiencias”, mencionó el juez.

Una vez que se decretó la decisión en su contra, Robles dijo: “Es tremendamente injusto esto que estoy viviendo… esto es una pena anticipada, se me juzga por quien soy”.

Epigmenio Mendienta, su abogado, mencionó a la prensa que este jueves analizará con Robles qué vía eligen para recurrir esta decisión del juez: el amparo indirecto o el recurso de apelación”.

Esta es la tercera vez que un juez de control niega revocar la medida de prisión preventiva para Robles.

A Villar Ceballos le fue asignado el caso luego de que el juez federal Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, responsable de vincular a proceso y ordenar en una primera instancia la prisión preventiva, fuera rotado al puesto de “juez administrador” del Centro de Justicia Federal del Reclusorio Sur.

El año pasado la defensa de Robles había insistido en que Delgadillo Padierna tenía que dejar el caso, e incluso promovieron recursos judiciales para ello, que no tuvieron éxito. Su argumento era que el juez Delgadillo había caído en un posible conflicto de interés debido a su parentesco con la diputada Dolores Padierna, que es su tía.

Robles se encuentra presa desde el pasado 13 de agosto, acusada del delito de ejercicio indebido del servicio público, por el caso de La Estafa Maestra.

Este jueves llegó a la audiencia en el Reclusorio Sur Mariana Moguel, hija de Robles, con un grupo de personas que mostró pancartas a favor de la exfuncionaria.

“Como mujer, como mexicana, como hija, pues la verdad es que me duele profundamente, en el corazón. Me duele porque yo creo que muchos que nos están viendo, y muchas que viven o enfrentan procesos, o que conocen gente que está enfrentando procesos de esta naturaleza, saben muy bien que es muy fuerte enfrentarte a consignas y no a la justicia”, lamentó Moguel sobre la decisión del juez de mantener a su madre en la cárcel.