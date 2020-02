Salud promete abasto de medicina para niños con cáncer esta semana

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López- Gatell prometió que este miércoles llegarán los medicamentos para los niños con cáncer a Tijuana y aseguró que la tarde de este martes salió un equipo del Instituto de Salud para el Bienestar con los fármacos para abastecer a Yucatán.

Al salir de la segunda mesa de trabajo en la Secretaría de Gobernación con los padres que han denunciado desabasto, aunque la primera en la que él participa, el subsecretario aseguró que también se atenderán los casos de desbasto denunciados en Guerrero, Oaxaca y que se verificará el abasto en el Hospital de Alta Especialidad de Ixtapaluca y en el Hospital Infantil Federico Gómez.

“Todos los casos los iremos resolviendo y si el próximo martes hubiera algo que no se cubrió, lo vamos a revisar y lo vamos a resolver”, aseguró.

López-Gatell explicó que estos casos de desbasto en los estados se deben a redes de intereses que no quieren la transformación del sistema de salud. “Es un problema local en el que se les dice que es culpa del gobierno federal que no me da los medicamentos. Aunque también hay medicamentos que tienen un problema de escasez mundial, como la Vincristina, pero los hemos logrado conseguir y los vamos a hacer llegar a los hospitales”.

El subsecretario aseguró que sólo necesitan saber en dónde faltan los medicamentos para poder proveerlos, “pero aquí también hay otra cosa, hemos pedido a los sistemas estatales saber qué se necesita, lo mismo a los hospitales federales, y ¿qué hemos obtenido? Demandas tardías, solicitudes incompletas, que no nos permiten actuar. Por eso vamos a acudir a la sociedad, a los papás de los niños con cancer, nos vamos a reunir aquí cada semana, los martes en la tarde, para constatar el avance y que se denuncie a los saboteadores”.

Entre esos saboteadores, Gatell habló de redes de complicidades y privilegios. “Hay en rincones del país, personas empeñadas en tener una actitud negligente, circuitos de beneficio privados: hay, por ejemplo, farmacias privadas que son propiedad de alguien de la localidad y que trabaja en una institución pública, y les sale fácil decir a las personas que no hay medicamentos porque el gobierno federal no los mandó, pero les dan la opción de pasar a la farmacia de enfrente (la suya) a comprarlo”.

Para acabar con esas redes, el funcionario volvió a pedirle a la sociedad que haga las denuncias de desbasto al número de contacto ciudadano 018007678527.

Por su parte, los padres que acudieron a la reunión dijeron, al salir, que le daban a las autoridades el beneficio de la duda respecto a que ahora sí se va a resolver el desabasto. Pero aseguraron que si no es así, volverán a las protestas. “La forma de tenernos tranquilos es con el medicamento en los estantes de los hospitales”, aseguró Israel Rivas, líder de los papás.

Sobre el desabasto específico de Vincristina y lo dicho por Gatell respecto a que el desbasto es mundial, afirmó que él mismo llamará a diferentes hospitales en el mundo para comprobar si es verdad, porque “¿ustedes se imaginan el St Judge en Estados Unidos sin vincristina? Yo no”.