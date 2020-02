Salud confirma un caso más de COVID-19 en CDMX

Autoridades de Salud confirmaron un caso más de coronavirus COVID-19 en la Ciudad de México, por lo que suman dos pacientes con contagio en la capital del país y otro más en Sinaloa.

En conferencia de prensa, autoridades explicaron que se trata de hombres (dos ambulatorios por síntomas leves y otro más que fue hospitalizado).

José Luis Alomía Zegarra, director general de Epidemiología de la Secretaría de Salud, reiteró que uno de los dos pacientes en la Ciudad de México es un hombre de 35 años que viajó al norte de Italia y que presenta síntomas respiratorios leves: dolor de cabeza, fiebre y tos.

Tanto él como 5 miembros de su familia se encuentran aislados en el Instituto.

El caso en Sinaloa se trata de un hombre de 41 años que se encuentra en aislamiento en un hotel.

Ambas personas viajaron a Italia, donde tuvieron contacto con un caso positivo en Bergamo, durante una convención.

En tanto, el funcionario explicó que hay dos nuevos casos sospechosos en Guanajuato y otro más en Durango, así como 37 negativos.

No hay emergencia: López Gatell

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, advirtió que con la llegada del coronavirus COVID-19 a México se espera una etapa de varios meses con brotes aislados en zonas del país, pero descartó que exista una emergencia nacional o de salud.

“Esto no va estar en una emergencia nacional ni en una emergencia de salud porque estamos en la fase inicial de importación.Nos estamos preparando para una etapa prologada de varios meses con varios brotes”, expuso.

Aseguró que la estrategia del gobierno federal no está encaminada en interrumpir la entrada de personas al país, “porque eso es imposible, la OMS (Organización Mundial de la Salud) recomienda no desviar los esfuerzos a esto, lo útil es mitigar el impacto que puede tener la enfermedad atendiendo a los afectados y haciendo lenta la propagación”, explicó.

Incluso, estimó la posibilidad de que el virus esté presente en el mundo por dos años, hasta llegar a un momento de equilibrio en donde haya personas que fueron infectadas y tengan inmunidad, pero que es un proceso que tardará.

Al explicar que México se encuentra en una etapa de propagación en la que el virus se transmitió fuera del país, como el caso del grupo que contrajo la enfermedad en Italia, se trata de pequeños brotes comunitarios, por lo que no se pueden tomar medidas extemas, como el cierre de espacios públicos o prohibir eventos masivos.

“Cada etapa está relacionada con el tamaño del reto, con casos aislados no es procedente tomar medidas extremas como cerrar espacios públicos, cancelar eventos masivos, eso no es procedente mientras haya una transmisión localizada porque eso solo afecta la vida pública”, detalló.

Respecto a las medidas prevención, López-Gatell expuso que los cubrebocas simples y desinfectantes no sirven para un protección ante el coronavirus COVID-19, sin embargo dijo que las acciones más efectivas de higiene son lavarse las manos, proteger el estornudo, “y no caer en los mitos como pensar que necesitamos desinfectar las casas o los espacios con cloro u otras sustancias, eso no es necesario, sirve para disminuir gérmenes pero no se necesita hacer compras de pánico de desinfectantes domésticos”.

Gustavo Reyes Terán, titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, explicó que este nuevo brote mundial obedece a un séptimo tipo de coronavirus, con “alta transmisibilidad”, y un nivel de letalidad de 2 o 3% en China, país donde se originó el brote.

Con información de Andrea Vega