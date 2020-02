Extinguidores no fueron usados contra manifestantes: Sheinbaum

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que en la manifestación del viernes pasado los extinguidores de la policía no fueron activados directamente contra las manifestantes, pese a que videos y los testimonios de personas que estuvieron en la protesta muestran que esto sí ocurrió.

De hecho la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez, acusó “un exceso del uso del extintor”, y dijo que estos no deben ser usados para dispersar movilizaciones.

“Lo único que usaron las policías -lo traían consigo- es extinguidores, no se usó nada más; no hay autorización, ni prueba de que se haya usado alguna otra cosa que tuviera que ver distinta con los extinguidores y los extinguidores se usaron no contra los manifestantes, sino para apagar fuego”, dijo Sheinbaum este domingo.

Entérate: Policía disparó extintores con gas en cara de manifestantes que exigían justicia para Ingrid

– Ellas (las manifestantes) afirman que lo usaron contra ellas directamente, entonces preguntarles si esto se va a seguir haciendo– le cuestionó la prensa.

“Pues si hay alguna cosa que tengan pruebas y todo, pues que se presenten y tomaremos medidas”, respondió Sheinbaum.

“Pero las Ateneas, las mujeres policías, traen extinguidor porque en las últimas manifestaciones ha habido… se ha prendido fuego en algunos lugares y es obligación de nosotros resguardar la seguridad de las manifestantes y de los habitantes de la Ciudad de México”, agregó.

“El tema, por ejemplo, que le prenden fuego a un vehículo; si no hubieran traído extinguidores, pues entonces podría haber llegado a mayor circunstancia; no sabíamos si tenía gasolina, cuánta gasolina, etcétera. Entonces, por eso ellas tienen extinguidores para poder apagar cualquier incendio que se inicie y sobre todo aquellos que tengan riesgo; pero si hay alguna otra queja que la presenten y se revisa”.

En la cobertura de la protesta del viernes pasado, Animal Político grabó varios momentos en los que fue accionado el extintor directamente hacia la cara de las manifestantes:

Por si alguien todavía quiere cuestionar lo del gas que echó la policía contra las manifestantes de ayer, va un hilo de cada vez que lo pude grabar. pic.twitter.com/PbLYgxEP38 — Itxaro Arteta M (@iartetam) February 15, 2020

De los extintores salía un humo verde, que provocaba ardor en ojos, garganta y ataques de tos.