Aerolíneas toman medidas contra coronavirus; tendrán tarifas especiales

Debido a la emergencia sanitaria del coronavirus Covid-19, diversas aerolíneas anunciaron medidas para prevenir los contagios.

Las empresas también señalaron que serán flexibles para realizar cambios de vuelos, luego de que varios países anunciaran el cierre de sus fronteras por el coronavirus.

Estas son las aerolíneas que han comunicado las medidas emergentes por la pandemia de Covid-19:

Con el fin de salvaguardar la seguridad de los pasajeros frente a la emergencia sanitaria y ante la previsible reducción en la demanda del mercado, Interjet anunció que ajustará la capacidad de asientos en sus vuelos a 40%.

“Se trata de una medida responsable frente a la situación actual que enfrenta la industria aérea y el sector turístico por el tema del coronavirus, especialmente para proteger la salud de nuestros pasajeros, de la tripulación y empleados”, señaló el director General de Internet, William Shaw.

La aerolínea también informó que ajustará sus vuelos a las disposiciones que, ante la situación del Covid-19, determinen los gobiernos de los países en los que mantiene operaciones.

Internet indicó que sus aviones están equipados con filtros HEPA (High Effucuency Particulate Arrestors) que remueven partículas en el aire de bacterias microscópicas y grupos de virus, por lo que el aire de la cabina es cambiado por completo cada tres minutos en promedio.

Sus protocolos de limpieza incluyen la desinfección del ambiente y de superficies en los aviones, lo que incluye esas de servicio, compartimientos, asientos, puertas y quioscos de documentación, medidas que estarán vigentes en tanto se mantenga la contingencia por el Covid-19.

Los cambios en los vuelos deberán ser solicitados con al menos 24 horas de anticipación al vuelo.

La aerolínea informó que como medida ante la pandemia de coronavirus, en los aeropuertos de áreas consideradas de alto riesgo están realizando escenas de temperatura a los pasajeros, para poder identificar si alguien tiene síntomas al abordar.

A través de un video, Aeroméxico señaló que aplican desinfectantes virales en todas las superficies del interior de los aviones.

En cada asiento están colocando sobres con gel antibacterial para uso de pasajeros y tripulación, y están realizando revisiones a los alimentos que sirven a bordo.

En caso de que se detecte una persona con síntomas de Covid-19 al interior de un avión, cuentan con un protocolo para dar aviso al aeropuerto en el que van a aterrizar del posible contagio, para que las autoridades sanitarias realicen pruebas.

Los aviones de Aeroméxico también cuentan con filtros HEPA, por lo que el aire de la cabina es cambiado por completo cada tres minutos en promedio.

La empresa también contará con flexibilidad para cambios en los vuelos, dependiendo del destino y la fecha de compra de los boletos.

Volaras anunció que el interior de los aviones se sanitiza constantemente, y que sus aeronaves cuentan con filtros HEPA.

La tripulación ofrecerá gel antibacterial a los pasajeros en el abordaje y durante el vuelo, además de que realizarán un continuo monitoreo para detectar posibles síntomas y activar medidas preventivas.

La aerolínea también contará con planes de flexibilidad para los casos en los que los vuelos no puedan ser realizados en la fecha en que habían reservado.

No podrán viajar con Volaris las personas que presenten síntomas y que hayan estado en los últimos días en Alemania, Austria, Bélgica, China, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia y Francia.

Tampoco podrán volar si estuvieron en Grecia, Hungría, Irán, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Liechtenstein, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa o Suecia.

La empresa informó que han tomado todas las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Secretaría de Salud (SS) y la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), por lo que han incrementado la frecuencia on que desinfectan sus aviones.

Las aeronaves cuentan con filtros HEPA y la tripulación, al igual que el personal en tierra, cuenta con protocolos especiales para actuar en casos de síntomas sospechosos.

Viva Aerobús cuenta con políticas de flexibilidad para pasajeros al interior del país o a los Estados Unidos, así como por la cancelación del festival Pal Norte.

Debido al brote de Covid-19, Aeromar informó que toda su flota de aviones es sometida a rutinas diarias de limpieza y desinfección profundas, y que cuentan con filtros de aire en las cabinas.

La aerolínea señaló que cuentan con protocolos de atención a clientes con algún tipo de afectación de salud, en coordinación con las autoridades correspondientes, y que sus aviones contarán con gel antibacterial en todos los puntos de contacto.

En lo que se refiere a los alimentos, estos son productos cerrados, lo que asegura que no fueron manipulados en su preparación.

Aeromar no cobrará cargos por cambios en vuelos programados entre el 13 y 31 de marzo, salvo los costos extra en caso de existir diferencia en la tarifa.

En el caso de las aerolíneas internacionales, han anunciado medidas como la cancelación de tarifas por cambio a reservas existentes y de limpieza.

La empresa anunció que además de seguir rigurosamente las indicaciones de las autoridades sanitarias, cuentan con información en tiempo real sobre enfermedades infecciosas en todo el mundo, por lo que pueden “tomar las mejores decisiones en el mejor momento”.

En caso de detectar un pasajero infectado, personal de la aerolínea pueden llevar a consulta a la persona con su servicio médico o un proveedor de salud externo. Si hay motivos para creer que alguien no puede ser apto para viajar, se le negará el embarque.

En caso de que alguien que haya viajado en Air Canada dé positivo a la prueba de Covid-19, la empresa cuenta con un protocolo para el rastreo de contactos.

Sus aviones cuentan con filtros de aire y realizan limpieza profunda con productos desinfectantes de grado hospitalario que tienen una actividad microbiana de amplio espectro.

También cuenta con tarifas especiales por cambios a reservas existentes.

Como medida para prevenir el contagio de coronavirus y ante una fuerte disminución de la demanda, Air France anunció que reducirá su capacidad de vuelo hasta en un 90% los próximos días.

Esta reducción de capacidad está planificada para los próximos dos meses.

La aerolínea contempla apoyos para posponer viajes de vuelos programados para antes del 31 de mayo. Los boletos comprados antes de la misma fecha pueden ser cancelados con reembolso.

En caso de que el vuelo haya sido cancelado, los clientes de Air France pueden solicitar el reembolso de su boleto.

Esta empresa anunció que reducirá su capacidad en un 70%, de la cual un 90% será en operación internacional y 40% corresponde a vuelos domésticos.

Grupo LATAM informó que todos los pasajeros que tengan vuelos nacionales o internacionales afectados y que viajen a partir del 16 de marzo de 2020 podrán reprogramar la fecha de su vuelo sin costo alguno hasta el 31 de diciembre.

La aerolínea señaló que estas medidas se tomaron ante la imposibilidad de volar a gran parte de sus destinos por el cierre de fronteras, y si las restricciones de desplazamiento se amplían en los próximos días podrían reducir más sus operaciones.

Debido al coronavirus, la aerolínea implementará una suspensión gradual de vuelos internacionales de larga distancia desde los Estados Unidos, a partir del 16 de marzo, y la suspensión durará hasta el 6 de mayo.

American Airlines reducirá su capacidad internacional al 75%, y continuará con vuelos internacionales a Canadá, México, el Caribe, América Central y algunos destinos de América del Sur.

También cambió el de servicio de alimentos y bebidas en sus salones Admirals Club y a bordo de los aviones.

La empresa reemplazó el servicio de comida estilo buffet con alimentos cubiertos en porciones individuales y cambiará la mayoría de las bebidas de autoservicio a un servicio en porciones individuales.

El presidente de Copa Airlines, Pedro Hebron, anunció que debido a las restricciones anunciadas por varios países a causa del coronavirus, los cambios en las reservas de boletos comprados antes del 31 de marzo se realizarán sin costo, para vuelos previos al 15 de junio.

Para pasajeros que ya iniciaron su viaje y fueron sorprendidos por la crisis en el extranjero, están permitiendo que hasta el 22 de marzo puedan realizar cambios a su reserva sin cargos y sin importar fecha, tarifa o destino del tramo final de su vuelo.

También bajaron sus tarifas de una sola vía a todos sus destinos hasta el 31 de marzo, para las personas que tienen urgencia o necesidad de viajar, puedan hacerlo fácilmente.

Copa Airlines implementa todas las recomendaciones en materia de higiene de la OMS y autoridades nacionales e internacionales, por lo que se han reforzado los procedimientos de limpieza en superficies y toman la temperatura de toda la tripulación antes de abordar vuelos.

Debido a un acuerdo emitido por el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, se adoptaron medidas para el control sanitario de pasajeros que viajen a dicho país desde el extranjero, como el uso de tapabocas desde el momento en que salen de la aeronave.

En todos los vuelos internacionales se debe efectuar el anuncio informativo para pasajeros en conexión nacional o internacional.

También habrá flexibilidad en vuelos domésticos e internacionales.

La aerolínea Delta informó que para minimizar la propagación del coronavirus está ampliando sus procedimientos de desinfección y han colocado productos de higiene para manos en mostradores de boletos, puertas de embarque, centros de ayuda y oficinas de servicio de equipaje.

También han incluido limpiadores de manos o toallas de limpieza en los kits de servicio de todos sus vuelos de larga distancia.

— Delta (@Delta) March 15, 2020