Pese a contingencia por COVID-19, 5 alcaldías reportan escasez de agua

Diversas alcaldías de la Ciudad de México reportan falta de agua en plena contingencia por el coronavirus COVID-19.

Habitantes de por lo menos cinco alcaldías exigen a las autoridades solución inmediata al tratarse de un elemento básico para evitar el contagio del COVID-19.

El miércoles, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México informó que realiza trabajos de equipamiento de 10 pozos que abastecen a las alcaldías de Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero y Azcapotzalco.

Lee: Quédense en casa, sean responsables, pide Sheinbaum a capitalinos para evitar contagios de COVID-19

Dichas labores se hacen en conjunto con la Comisión Nacional de Agua y concluirán en los próximos 10 días.

Una vez finalizados, se recuperarán entre 350 y 400 litros por segundo de agua en las tres alcaldías, según informó la dependencia.

El anuncio causó malestar en los habitantes de las demarcaciones mencionadas por la contingencia que atraviesa la ciudad.

Incluso, algunos vecinos acusan que la falta de agua es desde hace meses.

En la colonia Arenal 4seccion alcaldía Venustiano Carranza no tenemos agua desde 2 meses es el colmo el desabasto pero el recibo del agua ya llegó y caro no se que cobran si no hemos tenido agua y para pedir pipas o levantar el reporte no contestan y te dejan una grabación 😠

— Edith (@Edith65084972) March 19, 2020