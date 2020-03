Alumnas del ITAM colocan denuncias por acoso; escuela pide acusar formalmente

El Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) retiró un tendedero de denuncias por acoso sexual colocado por alumnas de la institución, y las invitó a presentar las acusaciones de manera formal.

El tendero contra maestros y alumnos había sido colocado este jueves en la llamada Plaza Roja. En imágenes compartidas por las estudiantes, se observa una pared tapizada con decenas de cartulinas.

Esta mañana las alumnas se quejaron en redes sociales porque las denuncias fueron retiradas y acusaron que la escuela lo hizo con la intención de “silenciarlas”.

Ayer no alcanzaban las paredes para poner nuestras denuncias y hoy amanecio asi el @ITAM_mx. Hoy nos queda claro que al @ITAM_mx no solo NO le importan sus alumnas si no que busca silenciarlas, además de encubrir a sus agresores. ¿Pero que creen? NO NOS VAMOS A QUEDAR CALLADAS pic.twitter.com/rhUKit0dsi

