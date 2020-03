Responde AMLO al #8M: amor y valores para enfrentar la violencia

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, respondió a las exigencias de freno a la violencia contra las mujeres con un “estamos trabajando todos los días” y reiteró que combate a la pobreza y bienestar para la familia son los ejes de su política de seguridad. No hubo, en la conferencia mañanera, anuncios sobre nuevas estrategias.

Insistió en que hay conservadores disfrazados de feministas y denunció que hubo un grupo que personas que trataron de provocar a las fuerzas del orden de la Ciudad de México, con el único objetivo de desestabilizar a su gobierno.

A pregunta de un reportero sobre las acciones y medidas concretas para erradicar la violencia machista en México, el presidente dijo que “estamos trabajando todos los días.

Yo sostengo que lo principal es garantizar el bienestar de la gente, combatir la desigualdad económica y social, combatir la pobreza, combatir la desintegración de las familias y en eso estamos”.

¿Eso desarma potencialmente al agresor de una mujer o a un feminicida, eso es suficiente?, insistió el reportero.

“Sí, eso es suficiente. Vamos a poner un caso: ayer en las protestas se mencionó mucho lo de la niña Fátima, si analizamos este caso vemos que es un asunto que se da por la descomposición social, es una relación desquiciada familiar que lleva a esta monstruosidad… lo que debemos hacer es evitar que se den estos casos, yo considero que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia”.

Sobre la creación de una Fiscalía Especializada para atender los femincidios, el mandatario dijo que no es necesaria pues todos los días trabajan “para garantizar la paz y la tranquilidad… eso es cuando hay un sentimiento o una preocupación sincera, pero muchas veces por el oportunismo se utilizan estos casos lamentables para culpar al gobierno, no tengo duda de eso, de echarnos la culpa de todo por los intereses que se sienten afectados”.

El presidente aseguró que el movimiento feminista en México “tiene varias aristas, es un movimiento de mujeres que legítimamente luchan por sus derechos y en contra de la violencia, en contra de los feminicidios, pero hay otra vertiente de quienes están en contra nuestra… y lo que quieren es que fracase el gobierno y sobre todo que no pueda consumarse la Cuarta Transformación de la vida pública del país… es el conservadurismo disfrazado de feminismo o de lo que resulte”.

Aseguró que en México existe “un conservadurismo muy perverso, (pero) afortunadamente muy acotado que no han podido emprender el vuelo, nosotros vamos a seguir respetando a quienes luchan por causas justas, la mayoría de las mujeres que participaron ayer están expresando un sentimiento sincero y merecen todo nuestro respeto, pero había otras que buscaban la provocación y tirar al gobierno, pero para qué se preocupan tanto y para qué llevan a cabo acciones violentas si hay un procedimiento democrático que es la revocación del mandato y es cuestión de esperar”.

Dijo que su gobierno respetará la revocación de mandato, y adelantó este procedimiento se realizará en el primer trimestre de 2022.

“No falta mucho, tienen tiempo para hacer campaña sin violencia y de esa manera puedo renunciar. El pueblo pone y el pueblo quita y yo no voy a estar como presidente si no cuento con el apoyo de los mexicanos. Yo entiendo que hay un grupo un sector de la población que no está de acuerdo con lo que estamos haciendo, no quieren la transformación, pero eso ha sucedido siempre”.

Este domingo, decenas de miles de mujeres marcharon en al menos 19 estados del país con motivo del Día Internacional de la Mujer exigiendo que se detenga la violencia feminicida.

En la marcha de la Ciudad de México participaron alrededor de 80 mil mujeres, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad de la CDMX, una cifra histórica para esta fecha.

El recorrido de protesta en la capital del país inició en el Monumento a la Revolución, cerca de las 14:20 horas, y estuvo encabezado por madres de víctimas.

De ahí la vanguardia partió hacia la Antimonumenta, frente al Palacio de Bellas Artes, y luego llegaría al Zócalo capitalino, donde desde temprano fueron pintados los nombres de mujeres asesinadas.

Con relación al movimiento #UnDíaSinMujeres el presidente López Obrador señaló que en el transcurso del día se sabrá el número de mujeres funcionarias se fueron a paro en la administración federal.

Agregó que en su gobierno las mujeres “tienen libertad completa y ellas deciden de acuerdo a su criterio y a su responsabilidad. Más tarde vamos a saber cuántas no asistieron a trabajar, no habrá represalias para nadie”.

Dijo que hay casos como el de la secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que sí están, trabajando, así como Leticia Ramírez encargada de atención ciudadana en la Presidencia.

“Vamos a informar después siendo también respetuosos de las que decidan o no participar pero además sería bochornoso dar a conocer quienes no asistieron. El gobierno está funcionando… porque me ayuda el pueblo, me ayudan a empujar al elefante”.

