"Ni tenía en mente que el lunes era el paro de mujeres": AMLO cambia fecha para iniciar venta de cachitos

La rifa relacionada con el avión presidencial no se realizará el próximo lunes 9 de marzo para que no coincida con el paro nacional de mujeres, informó esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Los “cachitos” serán distribuidos hasta el martes 10 de marzo.

“De repente un grupo vinculado a un partido se ofende que por qué van a empezar a distribuirse los boletos, además hasta groseras. Entonces no, no, no, no, no va a ser el lunes, el martes, no se puede caer en ninguna provocación”, apuntó.

“Fíjense, cómo nos confunden, además yo ni me di cuenta ni tenía en mente que el lunes era lo del paro que se promueve del movimiento feminista y por eso dije aquí que se iban a empezar a distribuir los boletos”, dijo.

El mandatario dijo que el conservadurismo está muy irritado, muy molesto por los cambios, por la transformación. “No pagaban impuestos (…) Los que se sentían dueños de México se volvieron feministas, entonces no revolver, hay mujeres que han defendido esta lucha de tiempo atrás, nosotros mismos”.

“Todas las garantías a las mujeres. El boleto se va a empezar a distribuir el martes, ni siquiera iba a llegar el lunes, estamos hablando de una distribución de 6 millones, esto no me lo informaron ayer. El lunes iniciaba la venta de 40 mil en cuatro estados”, sostuvo.

“Y lo repito, mujer y hombre que desee participar está garantizado su derecho a manifestarse, no habrá represalias”, aseguró.