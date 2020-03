AMLO anuncia créditos por 25 mdp para afectados por el COVID-19

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se otorgarán un millón de créditos a pequeños comercios para hacer frente a la crisis económica ocasionada por el coronavirus COVID-19.

Los créditos serán de 25 mil pesos con tres meses de “gracia” para comenzar a pagar y tres años de plazo para concluir. Los créditos tendrán una tasa de interés de 6.5% anual, es decir, la que corresponde al Banco de México (Banxico).

Lee: Salud prevé pico máximo de COVID-19 hasta agosto, hospitales se preparan para atención

“Se les entregan los 25 mil, no abonan en los tres meses y empiezan a abonar en promedio mil pesos mensuales hasta que terminan de pagar los 25 mil”, explicó.

La mitad de los créditos serán para la economía formal y la otra parte para la economía informal.

Lee: “Ni en días festivos hay tan poca gente”: cierre de negocios por COVID-19 vacía las calles de CDMX

El mandatario federal aseguró que los créditos serán para pequeños comercios como taquerías, talleres y fondas que serán afectados por la crisis economía que se espera debido a la paralización de las actividades productivas.

Descartó que se suspenda el pago de impuestos a grandes empresarios ante la pandemia de coronavirus, pues su gobierno busca que quien no pagaba ahora sí lo haga.

El mandatario aseguró que su gobierno ayudará primero a los más necesitados y no se hará el rescate al estilo del periodo neoliberal donde daban prioridad a las grandes empresas.

“Esas recetas ya no, reducción al pago de impuestos no, al contrario. Lo que estamos buscando es que paguen impuestos los que no pagaban y siguen todavía sin pagar y creen que la van a librar porque tienen y no pagan, quedaron mal acostumbrados”, comentó.

Asimismo, López Obrador dio a conocer este miércoles que se adelantará los apoyos a menores de edad con discapacidad, como lo anunció con las pensiones de adultos mayores. Su depósito será el equivalente a cuatro meses o dos bimestres.