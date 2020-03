AMLO amaga con suspender su discurso en Tabasco, ante gritos

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se molestó este domingo por los gritos de un grupo de personas en contra del alcalde morenista de Macuspana, Roberto Villalpando, y amagó con suspender su discurso.

Además, e el inicio de su intervención, el mandatario también escuchó respuestas negativas, respecto a si todos los programas de su gobierno en verdad llegan a la gente.

– ¿Saben cuántas becas estamos entregando?, preguntó el presidente.

– ¡Faltan!, le gritaron.

– Claro que falta, pero ¿saben cuántas llevamos entregadas? Once millones de becas en todo el país. A ver, les pregunto ¿no todos los que estudian preparatoria tienen sus becas?, dijo López Obrador.

– ¡No!, le gritaron.

– Ah, ¿cómo que no?, ¿cómo que no? La mentira es del demonio, es reaccionaria, conservadora; la verdad es revolucionaria. ¿Están recibiendo, repito, sus becas los que estudian preparatoria?

Y entonces predominó el “sí”.

Luego comenzó el tema de los gritos contra el alcalde.

“Miren, ahí está, ahí están los gritos. ¿Qué ganamos con eso?, ¿van a seguir gritándole al presidente municipal?”, preguntó López Obrador a la gente.

Entonces se escuchó el grito de “¡sí”.

Ante ello, López Obrador dijo: “Pues yo no estoy de acuerdo. No voy a hablar, ya saben que yo soy terco, hasta que escuchen. Me dio mucho gusto estar aquí con ustedes. Ya no voy a poder seguir hablando, porque así no se puede. No quiero politiquería, no quiero grilla. ¿Me van a escuchar?”

Los gritos continuaron.

“No, es que no debe ser así, a la autoridad se le tiene que respetar”, mencionó el presidente.

– ¡Pues que respete el señor!, le gritó una persona.

“¿Qué dijeron algunos?, porque ni siquiera es la mayoría, es nada más algunos que andan buscando el mismo cargo de Villalpando. Dijeron: ‘Va a venir Andrés Manuel y ahora le vamos a pasar toda la cuenta a Villalpando’. ¿Ustedes creen que eso ayuda?

No, vengo a decirles que vamos a invertir más en todos los pueblos de esta región, pero que se haga a un lado la politiquería, la grilla. Vamos a trabajar en bien del pueblo, en bien de las comunidades”, expresó al respecto el presidente López Obrador, continuando su discurso durante varios minutos más.

Habitantes de Macuspana, de acuerdo con Notimex, acusaron que el alcalde Villalpando se ha dedicado a robar y pocas son las acciones que su gobierno ha emprendido por el bien de la comunidad.

“Él es un ratero, no merece estar donde está, está engañando a la gente”, dijo Celeste Rodríguez, una asistente al evento, según la agencia informativa.

Notimex reportó que este domingo también hubo abucheos para el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, sobre todo cuando mencionó el “borrón y cuenta nueva” ante los adeudos a la CFE. La gente siguió quejándose de los cobros por la electricidad.

Al respecto, ante los reclamos de la gente por ese tema, López Obrador también preguntó:

“A ver, ¿no hubo borrón y cuenta nueva? A ver, que levanten la mano los que digan que no hubo borrón y cuenta nueva. Ahí está. Que levanten la mano los que sostienen que sí hubo borrón y cuenta nueva. La mayoría”, dijo el presidente.

“Bueno, con decirles que hasta lo tuve que padecer porque en otras partes del país me decían: ‘Como es usted de Tabasco, allá sí hubo borrón y cuenta nueva y acá no’. Y ahora ustedes mismos, mis paisanos, me dicen que no.

¿Hubo borrón y cuenta nueva? Vuelvo a preguntar.

A lo mejor algunos no, pero la mayoría sí y va a venir Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad para bajar la tarifa para que haya una tarifa justa para todos los tabasqueños”.

Con información de Notimex