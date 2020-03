AMLO pide no salir de casa para evitar que aumenten los contagios por COVID-19

El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a la población a quedarse en casa para evitar que el número de contagios de coronavirus COVID-19 aumente en el país.

El mandatario advirtió que si la tasa de contagios se sale de control serán insuficientes los hospitales y equipo médico para atenderlos.

“Si no nos cuidamos, si no nos retiramos a nuestras casas y nos cuidamos, entonces puede pasar esto: se nos van a disparar los casos de infección, se nos van a saturar los hospitales, no nos van a alcanzar las camas los hospitales, aún cuando estamos preparados para recibir a miles, pero esto va hacer algo desbordante”, dijo en un video difundido en redes sociales.

López Obrador pidió que si se necesita salir a la calle sea solo para cuestiones fundamentales y que si se llegase a tener síntomas de COVID-19, se acuda al médico en casos de extrema urgencia.

Apenas el domingo 23 de marzo, el presidente había pedido a las personas que “si pueden hacerlo y tienen posibilidad económica sigan llevando a la familia a comer a los restaurantes y las fondas”.

“No dejen de salir, todavía estamos en la primera fase (de contagios por coronavirus COVID-19), yo les voy a decir cuándo no salgan”.

En su reporte vespertino del 27 de marzo, la Secretaría de Salud informó que en el país han muerto 12 personas, se tienen confirmados 717 contagios y alrededor de 2 mil 475 casos sospechosos.

López Obrador comentó que el caso de México es excepcional, pues en comparación con otros países, no se registran las tasas de motandad y contagio que en Europa, Estados Unidos y otros países.

“Vamos bien y tenemos que vencer, salir adelante con la fraternidad, solidaridad y apoyo de todos ustedes. Tengamos la confianza que saliendo de esto reactivamos la economía”.

Reiteró su petición de cuidar a los adultos mayores y personas con enfermedades crónicas como la diabetes e hipertensión ya que son los grupos que mayor vulnerabilidad muestran ante el COVID-19..

“Tenemos que estar en nuestras casas, tenemos que guardar la sana distancia, pedirles eso: que en la familia busquemos tener, no aislados, sino con cuidado especial a nuestros adultos mayores, que quien los atienda procure el aseo.

“Está demostrado que son los más vulnerables, lo mismo cuidar a nuestros enfermos de diabetes, de hipertensión, los que tienen padecimientos renales, las mujeres embarazadas, esa es la población que debemos de cuidar”, enfatizó.