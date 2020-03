AMLO pide a líderes del G20 que ONU controle venta de medicamentos

El presidente Andrés Manuel López Obrador planteó durante la Cumbre Virtual de Líderes del G-20 que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) tome el control del comercio de medicamentos ante la pandemia del coronavirus para que no se dé un manejo lucrativo y acaparamiento por parte de quienes tienen los recursos económicos para adquirirlos.

López Obrador dijo que en la reunión solicitó que las grandes potencias ayuden a establecer una tregua para que no haya cierres de fronteras o políticas arancelarias unilaterales.

“Que no prevalezcan los monopolios comerciales, que no se use el precio del petróleo para afectar la economía de los pueblos y cerrarle el paso a la especulación financiera, estabilizando la economía mundial”, dijo.

También comentó a los líderes del G20 la importancia de la participación de la gente, en especial de la familia, para proteger a las personas mayores y con padecimientos crónicos.

El presidente también hizo un llamado para evitar el racismo y la discriminación, y pidió no olvidar a microempresas y a trabajadores informales en el proceso de recuperación económica.

Explicó que, al paralizarse la economía, los trabajadores se ven afectados, por lo que el apoyo mundial debe tomar en cuenta estos sectores.

López Obrador dijo que envió un mensaje de ánimo a las naciones. “Ánimo. Vamos a vencer con la fraternidad universal, ese fue el mensaje”, comentó.

El G20 está integrado por Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Reino Unido, Rusia, Sudáfrica, Turquía y una representación de la Unión Europea.