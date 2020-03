AMLO suspenderá giras hasta que Salud lo indique

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que suspenderá sus giras y eventos por el país cuando la Secretaría de Salud se lo indique.

“Cuando él me diga”, dijo el mandatario señalando al subsecretario de Salud Hugo López-Gatell.

“El me va a decir cuándo. Si en la etapa de atención que está considerada, porque hay todo un plan, él me va a decir ‘no es conveniente que se reúna con mucha gente’ o ‘ya no debe de ir a estos actos, ni saludo, ni abrazos, ni besos, nada. Él me va a decir cuándo”, dijo este lunes en su conferencia matutina.

Pero dijo que no se cancelarían estas conferencias, pues si hay una situación más compleja pondría más distancia entre él y los reporteros que asisten, “y estaríamos como siempre, hablándonos y comunicándonos con la gente”.

López Gatell señaló que el presidente tiene la misma probabilidad de contagiar a otros – de ser portador del virus – que cualquier otra persona.

“En términos de un individuo que pudiera contagiar a otros, el presidente tiene la misma probabilidad de contagiar que usted o que tengo yo.

“El presidente no es una fuerza de contagio, entonces no tiene porque ser la persona que contagie a las masas”, defendió el subsecretario.

Una prueba al presidente

El subsecretario López-Gatell también pidió que no se acose a López Obrador sobre si se hace o no una prueba para detectar COVID-19 pues como cualquier persona, dijo, tiene derecho a la privacidad aunque sea una figura pública.

“Afortunadamente el goza de buena salud aunque pase de los 60 años no quiere decir que sea una persona de especial riesgo”, explicó.

“Casi sería mejor que padeciera coronavirus porque lo más probable es que él se va a recuperar y va a quedar inmune, y entonces nadie tendría esa inquietud sobre él”, añadió el subsecretario.

El presidente aseguró que está dispuesto seguir los protocolos que han establecido las autoridades sanitarias.

Sin embargo aclaró que decir que se hizo la prueba mandaría un mensaje incorrecto a los ciudadanos.

“Si yo me hago la prueba estoy induciendo a que todo el mundo vaya a saturar los laboratorios de análisis y ¿qué ganamos con eso?, nada, al contrario”, dijo.