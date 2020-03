Aún no se decide cancelación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa: Sheinbaum

“Todavía no está decidido, lo vamos a revisar con el gobierno de México, secretaría de Salud y de acuerdo con el número de casos se decidirá, lo vamos a anunciar con tiempo para que todo el mundo lo sepa”. La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, no quiso adelantar si suspenderán la Representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa a causa de la pandemia por COVID-19. “Ya lo anunciaremos en su momento”, dijo en conferencia de prensa.

“No nos adelantemos. Si nos permiten tener toda la consulta con Gobierno federal, con suficiente tiempo se informaría”, dijo.

La Pasión de Cristo en Iztapalapa se celebra desde 1843 durante la Semana Santa, que este año tendrá lugar entre el 5 y el 11 de abril. Se trata de un importante reclamo turístico que cada año reúne a cientos de miles de personas.

En principio, el acto se encuentra dentro del período de “sana distancia” decretado por la secretaría de Salud, que se extenderá entre el 23 de marzo y el 16 de abril. Sin embargo, la jefa de Gobierno pidió no adelantarse y aseguró que ofrecerán información en los próximos días.

Previamente, Tito Domínguez, vicepresidente del Comité Organizador de Semana Santa en Iztapalapa AC, dijo a Reforma que ellos continuarán con sus tradiciones pese a las recomendaciones por la pandemia.

“Sabemos que es un problema de salud muy grave; sin embargo, nosotros como organización civil, tenemos otros lineamientos, que son los de tradición. De una manera u otra, nosotros tenemos la obligación llevar a cabo el viacrucis para que no sea interrumpido, sea que haya espectadores o no”, dice Domínguez.

Suspensión de eventos

Por el momento, el gobierno de la ciudad anunció que pospondrá algunas de las actividades previstas para las próximas semanas. El 21 de marzo estaba programada la Noche de Primavera, un evento musical que se celebrará virtualmente para evitar las aglomeraciones.

Sobre el Vive Latino, que se celebra durante este fin de semana y que el sábado contó con 40 mil asistentes, Sheinbaum calificó de “operativo exitoso” el despliegue de brigadas para controlar la temperatura de los asistentes.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dijo en conferencia de prensa que en el primer filtro sanitario se checó a 20 mil personas, aunque el número de asistentes alcanzó los 40 mil. Sin embargo, Sheinbaum dijo que en la jornada de hoy se mantendrá el dispositivo de diez carpas médicas y 900 personas desplegadas entre las contratadas por la empresa y las dispuestas por la secretaría de Salud.

De los análisis se detectó que 27 asistentes podían presentaban fiebre. No obstante, se descartó que padezcan COVID-19 “por la sintomatología”, ya que no se les realizaron pruebas.

Preguntada por los periodistas, la jefa de gobierno dijo que no se había hecho las pruebas por no tener los síntomas. “Es la misma política que se sigue a todos, tiene que ver con sintomatología”, dijo.

“La cantidad de prueba no es que sea infinita, hay que destinarlas a quien las necesita. No tengo sintomatología, no tengo que hacerme la prueba”, dijo.

“A las que tienen sintomatología es que se queden en su casa y se vea evolución. Si la gente tiene mayores problemas, se hace en su casa. No se hace la prueba a todo el mundo. Esto se hace a todo el mundo. El único país que siguió política diferente es Corea. En Italia, España, aun con sintomatología no se hace la prueba”, indicó.

El gobierno de la Ciudad de México tiene previsto destinar 100 mdp adicionales para combatir la pandemia, pero estos saldrán de su propio presupuesto.

Se trata de fondos que, según Sheinbaum, buscan preparar a la ciudad para la fase 2 o 3 de contagios. “Siempre hay que prepararse para lo más grave”, afirmó.

En los próximos días el Gobierno de la ciudad informará sobre los programas y eventos que se suspenden o aplazan. “El 23 de marzo ya veremos los detalles y la información que se tendrá que ir dando. Depende de cómo se va propagando el virus”, dijo la jefa de Gobierno.

Por el momento no se va a suspender la atención en dependencias municipales.

Sheinbaum alertó también sobre la extensión del pánico a través de comportamientos como las compras masivas. “No se tiene política de cerrar tiendas ni creo que sea necesario. El pánico nunca ayuda. Hay que estar informados de la conferencia de prensa del gobierno”, dijo.

Finalmente, Sheinbaum informó de que están buscando alternativas para las personas que sientan síntomas para que no deban ir a las oficinas del ISSSTE para pedir la baja laboral.