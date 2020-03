CDMX y Edomex se alistan ante contagios de COVID-19; llaman a no salir

La Ciudad de México y el Estado de México tienen, en conjunto, poco más de 25 millones de habitantes. Es decir en esas dos entidades vive 21% del total de la población del país. Y en medio de la crisis desatada por el brote de COVID-19 los gobernantes de ambas entidades llamaron a la población a quedarse en su casa y salir lo menos posible.

En mensajes en video difundidos en redes sociales, tanto la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, como el gobernador de Estado de México, Alfredo del Mazo también hicieron un llamado a la población a conservar la calma, informarse, evitar saturar los servicios de salud y continuar con la aplicación de las medidas de higiene necesarias para evitar los contagios.

Aunque se manifestó en contra de aplicar medidas drásticas por no afectar la economía de las familias, Sheimbaum reconoció que para que la crisis sanitaria tenga menos contagios, es necesario permanecer en casa.

“Los convoco, las convoco a que seamos responsables, eso significa quedarnos en casa a menos que sea necesario salir. No contagiar y no contagiarse, evitar el contacto con muchas personas”, declaró en un video difundido la noche del jueves 19 de marzo.

En tanto, Del Mazo llamó a promover el trabajo a distancia como una medida para evitar contagios y también hizo un llamado a la población a evitar salir de sus hogares.

“Es tiempo de estar el mayor tiempo posible en casa, evitemos los encuentros sociales en lugares públicos y privados, fomentemos redes de apoyo para que un solo miembro de toda la familia sea el encargado de comprar alimentos, medicamentos y artículos de primera necesidad”, recomendó el mandatario en el mensaje difundido el viernes 20 de marzo.

Prevenir Saturación

Tanto la Ciudad de México como el Estado de México pusieron a disposición de la ciudadanía sistemas de comunicación telefónica para que las personas que sientan alguno de los síntomas del coronavirus puedan comenzar a ser monitoreadas de manera remota antes de acudir a los hospitales.

En el caso de la CDMX hay que enviar un SMS con la palabra COVID-19 al 51515 y en el Edomex hay que llamar al número 800-900-3200.

“Te vamos a contactar, te vamos a dar seguimiento es muy, pero muy importante no saturar los hospitales y los centros de salud, porque le quitamos el espacio a los enfermos verdaderamente graves y además corremos el riesgo de contagiaros”, estableció la jefa de Gobierno de la CDMX.

“Evitemos ir a los hospitales, a menos de que sea estrictamente necesario. Si se presentan síntomas de enfermedad, llamar al número 800-900-3200 y ahí serán atendidos por un especialista”, informó el mandatario mexiquense.

Piden calma

De igual forma, ambos mandatarios llamaron a la población a mantener las medidas de higiene necesarias como lavarse las manos frecuentemente con jabón, no llevarse las manos a la cara, a los ojos, a la boca, y desinfectar permanentemente superficies o artículos de uso común, cumplir con distancia de un metro y medio entre cada persona, evitar el saludo de mano o de beso y tapar la boca al toser o estornudar con el codo para evitar contagios.

No obstante, también hicieron un llamado a la población a informarse por los canales oficiales y no hacer caso de rumores.

“A todas y a todos: el pánico no ayuda, la prevención y la información veraz, sí. Repito: no contagiar y no contagiarse; no saturar nuestro sistema de salud público ni privado y quedarnos en casa y si tienes síntomas (…). Vamos a salir adelante, somos una gran ciudad, ejemplo de solidaridad, apoyo y responsabilidad mundial”, sostuvo Sheinbaum.

“El funcionamiento de estas medidas depende principalmente de la participación y el compromiso de todas las familias. Hoy más que nunca es momento de unidad, de solidaridad y de corresponsabilidad. Enfrentamos juntos uno de los mayores retos de nuestra historia y estoy seguro de que juntos, con responsabilidad y con compromiso, saldremos adelante”, declaró Del Mazo.