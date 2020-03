Constellation amenaza con cancelar planta cervecera de BC

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmara que sí habrá una consulta para ver si opera o no la planta cervecera de Constellation Brands en Baja California, la empresa señaló que podría llevarse esa producción a otro país.

En una carta enviada al presidente Lopez Obrador por el director de la compañía en México, Daniel Baima, el directivo señaló que en los últimos dos años su camino ha sido incierto y frustrado por una oposición sin fundamento legal a la planta, panorama que se complica más con el anuncio de la consulta.

“Aunque consideramos que lo mejor para nuestra empresa y para México es que nuestras marcas emblemáticas de cerveza mexicana se sigan produciendo en México, si debemos expandirnos y no podemos hacerlo en México, podríamos no tener mayor remedio que mirar hacia otros destinos para la producción”.

El presidente López Obrador dijo este martes en su conferencia mañanera que fue una resolución de la Secretaría de Medio Ambiente que se lleve a cabo la consulta.

“Nos mandan a decir hasta de la Embajada de Estados Unidos -y lo digo porque mi pecho no es bodega y siempre digo lo que pienso, y no hay nada que ocultar- que si se lleva a cabo la consulta va a quedar muy mal el país. No, si ya fue una decisión de una autoridad se lleva a cabo la consulta”, mencionó el mandatario.

“¿Y qué le digo a la gente de Baja California donde se va a llevar a cabo la consulta? Nada más que tengan todos los elementos, toda la información, que vean si realmente se afecta, si objetivamente hay una afectación, porque la empresa sostiene que no hay ninguna afectación, que es una inversión que va a generar empleos en la zona y que se les tenga confianza a los ciudadanos, y que ellos sean los que decidan. Estoy seguro que no va a pasar nada, ni en un sentido ni en otro.

Ahora, ¿quiénes fueron los responsables de esto quienes dieron los permisos? Si no era conveniente, ¿para qué entregaron los permisos a la planta? Nos toca a nosotros estar enfrentando estos asuntos y por eso tenemos que escuchar a la gente”, agregó.

El pasado 9 de febrero, la Comisión Nacional de Derechos Humanos definió que la construcción y operación de una planta cervecera de la empresa Constellation Brands en Mexicali, Baja California, viola el derecho humano al agua de los habitantes de dicho municipio, en el norte del país.

Cervecera pide apoyo a AMLO para evitar retrasos

En tanto el directivo de la compañía productora de marcas como Corona o Modelo señaló que su negocio requiere elevar la producción para satisfacer las necesidades de los consumidores estadounidenses.

Por lo que la empresa ya no cuenta con el tiempo para embarcarse en una consulta pública, en la que su futuro en México siga siendo incierto, así que esperan contar contar con el apoyo del Ejecutivo federal para poner fin a los retrasos y suscribir un acuerdo.

“Hemos obtenido importantes logros conjuntos y consideramos que ha llegado el momento de suscribir el acuerdo y seguir avanzando con nuestras inversiones y apoyando a los trabajadores mexicanos”, refirió.

“Es por ello que solicitamos su atento apoyo para poner fin a retrasos adicionales, incluido el reciente impulso a otro proceso de consulta pública, para así finalmente poder suscribir este histórico acuerdo. De antemano agradecemos su respetuosa atención a la presente”, agregó Daniel Baima.

El empresario reiteró que desde 2018 sus permisos han sido auditados y aprobados en múltiples ocasiones, además han pasado por un exhaustivo proceso político y legal que determinó de manera definitiva, clara e inequívoca que el plebiscito de 2019 fue un proceso incorrecto para determinar el destino de la cervecería en Mexicali.

De acuerdo con el directivo, también han interactuado constructivamente con todas las partes interesadas, con numerosos encuentros con representantes de los tres niveles de gobierno y con organizaciones no gubernamentales.

De hecho, el 17 de enero de 2020 participaron en una mesa redonda organizada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) con representantes de los tres niveles de gobierno, académicos, ciudadanos y expertos en agua.

“Desafortunadamente, a partir del 25 de febrero, la Semarnat está impulsando una consulta pública para la aprobación del proyecto. Como se podrá imaginar, ello representa un gran revés al buen trabajo que hemos realizado de buena fe con todos los interesados, incluido el gobierno federal”, añade el directivo en la misiva.

Con información de Notimex