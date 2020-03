AMLO reclama a Coparmex por críticas a su gobierno: “parece sector del PAN"

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que sus adversarios serían capaces de enviar a un grupo de personas a los aeropuertos para criticar que en plena contingencia de coronavirus no respeta las medidas de sana distancia.

“Voy a estar en Bahía de Banderas hoy, no veo a nadie, no hay concentración desde ahora, ni en el aeropuerto. El que llegue a verme en el aeropuerto es porque lo mandaron mis adversarios, de plano, porque son capaces de eso y de más”, afirmó.

El mandatario pidió a la población que no fueran a recibirlo al aeropuerto de Tijuana, donde también estará durante esta gira, y reiteró el llamado a sus adversarios a no enviar gente al lugar.

“Ahí está también uno que quiere ser candidato, de un partido conservador que todos los días se dedica a estarnos atacando. Un supuesto representante de empresarios, el director de Coparmex, que parece un sector del PAN, quiere ser candidato y todos los días es atacarnos, entonces no vaya a querer estar ahí o mandarnos gente”, dijo.

“Si tengo que decir esto es porque el señor de Coparmex (Gustavo de Hoyos) se pasa, está bien que tenga aspiraciones, pero que no use su representación porque además afecta a los empresarios, no ayuda en nada, el propósito es que actuemos con responsabilidad para salir adelante”.

“El que llegue a verme en el aeropuerto es porque lo mandaron mis adversarios, de plano, porque son capaces de eso y más para que los medios de comunicación que no nos quieren puedan sacar la nota. Ahí está el presidente dando el mal ejemplo, ahí está el presidente comiendo en una fonda cuando debería estar esa fonda cerrada y el presidente guardado'”, dijo en conferencia esta mañana.

“Cuidado con los provocadores, el que vaya, así como decíamos antes, el que no brinque es charro, el que vaya es conservador, que me dejen porque voy a cumplir con mi misión, voy a ver obras tanto en Mexicali como en Badiraguato”, señaló.